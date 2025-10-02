Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2 Adv

Мощный и удобный щеточный пылесос CV 38/2 Adv обладает высокой производительностью по площади, аксессуарами, входящими в комплект, и держателями кабеля, а также системой быстрой замены кабеля.

В розничных магазинах, гостиницах, продовольственной сфере, офисах, общественных зданиях и шоурумах: везде, где необходимо почистить ковровое покрытие большого размера быстро и эффективно, на помощь придет щеточный пылесос Karcher CV 38/2 Adv с очень большой рабочей шириной. Его небольшой вес и эргономичная ручка обеспечивают комфортное управление и возможность работать долго и без усталости. Благодаря аксессуарам, которые входят в комплект, аппарат можно использовать в различных областях. Они позволяют быстро и эффективно очищать края или небольшие ниши, а оптический датчик регулировки прижима щетки позволяет точно настраивать щетку в зависимости от длины ворса. Запатентованная система позволяет заменить фильтр-мешки легко и без пыли. Аппарат обладает также такими экономящими время характеристиками, как безинструментальная замена щетки или система быстрой замены кабеля, которые позволяют обслуживать аппарат без специальной подготовки.

Особенности и преимущества
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2 Adv: Световой индикатор
Световой индикатор
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2 Adv: Превосходная очистка
Превосходная очистка
Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2 Adv: Замена щетки без применения инструментов
Замена щетки без применения инструментов
Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина (см) 38
Разрежение (мбар/кПа) 200 / 20
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 5,5
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 150
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 8,8
Вес (с упаковкой) (кг) 12,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 370 x 390 x 1215

Описание комплектации

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Стандартная роликовая щетка: 1 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Регулируемая по высоте рукоятка
Видео

Области применения
  • Ковровое покрытие
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
Принадлежности