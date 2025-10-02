Профессиональный щеточный пылесос CV 38/2 Adv
Мощный и удобный щеточный пылесос CV 38/2 Adv обладает высокой производительностью по площади, аксессуарами, входящими в комплект, и держателями кабеля, а также системой быстрой замены кабеля.
В розничных магазинах, гостиницах, продовольственной сфере, офисах, общественных зданиях и шоурумах: везде, где необходимо почистить ковровое покрытие большого размера быстро и эффективно, на помощь придет щеточный пылесос Karcher CV 38/2 Adv с очень большой рабочей шириной. Его небольшой вес и эргономичная ручка обеспечивают комфортное управление и возможность работать долго и без усталости. Благодаря аксессуарам, которые входят в комплект, аппарат можно использовать в различных областях. Они позволяют быстро и эффективно очищать края или небольшие ниши, а оптический датчик регулировки прижима щетки позволяет точно настраивать щетку в зависимости от длины ворса. Запатентованная система позволяет заменить фильтр-мешки легко и без пыли. Аппарат обладает также такими экономящими время характеристиками, как безинструментальная замена щетки или система быстрой замены кабеля, которые позволяют обслуживать аппарат без специальной подготовки.
Особенности и преимущества
Световой индикатор
Превосходная очистка
Замена щетки без применения инструментовБыстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Хранение аксессуаров на корпусе аппарата
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина (см)
|38
|Разрежение (мбар/кПа)
|200 / 20
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|150
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|8,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 390 x 1215
Описание комплектации
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Регулируемая по высоте рукоятка
Видео
Области применения
- Ковровое покрытие
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах