Профессиональный щеточный пылесос CV 48/2 Adv
Щеточный пылесос CV 48/2 Adv отличается прекрасным соотношением цены и качества, эргономичностью, простотой использования и высокой производительностью.
С щеточным пылесосом Karcher CV 48/2 Adv вы сможете проводить интенсивную очистку на таких объектах, как магазины, гостиницы и рестораны, офисы, общественные здания и шоурумы. Поскольку аппарат обладает большой рабочей шириной, уборка даже большой площади проводится быстро и эффективно. Аксессуары, которые входят в комплект, гарантируют, что даже края и закутки будут почищены без проблем, а оптический датчик регулировки прижима щетки позволяет точно настраивать щетку в зависимости от длины ворса. Такие продуманные решения, как система быстрой замены кабеля "quick-change", система замены и удаления щетки без использования инструментов, запатентированная система замены фильтр-мешков легко, без пыли, подчеркивают преимущества данного аппарата. Пылесос CV 48/2 Adv впечатляет своими эргономическими характеристиками. Такие как, небольшой вес и длительный срок работы.
Особенности и преимущества
Световой индикатор
Превосходная очисткаГибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.
Замена щетки без применения инструментовБыстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Рабочая ширина (см)
|48
|Разрежение (мбар/кПа)
|200 / 20
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|5,5
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Мощность двигателя привода щетки (Вт)
|150
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|370 x 485 x 1215
Описание комплектации
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Съемная всасывающая трубка
- Эластичный всасывающий шланг
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Стандартная роликовая щетка: 1 шт.
Оснащение
- Индикатор состояния фильтра
- Рукоятка
- Регулируемая по высоте рукоятка
Области применения
- Ковровое покрытие
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах