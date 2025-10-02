Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp Pack

Универсальный вертикальный пылесос для ковров. Идеально подходит для использования на тканевых напольных покрытиях и твердых поверхностях. Зарядное устройство и аккумуляторы входят в комплект поставки.

Благодаря двум роликовым щеткам, вращающимся в противоположных направлениях, и практичным боковым щеткам универсальный вертикальный пылесос для ковров CV 60/2 RS идеально подходит для уборки тканевых напольных покрытий и любых твердых поверхностей. Устройство поставляется с выдвижным всасывающим шлангом с всасывающей трубкой, а также комбинированной насадкой для пола и небольшими насадками для уборки небольших площадей. Зарядное устройство и аккумуляторы входят в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp Pack: Система цилиндрических щеток встречного вращения
Система цилиндрических щеток встречного вращения
Для мягких и твердых напольных покрытий - без замены щеток. Ролики автоматически подстраивают машину под тип поверхности
Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp Pack: Всасывающая трубка с удлиненным шлангом
Всасывающая трубка с удлиненным шлангом
Всасывающая трубка позволяет легко очищать ступеньки и углы даже в труднодоступных местах. При необходимости шланг также можно удлинить.
Профессиональный щеточный пылесос CV 60/2 RS Bp Pack: Машина может быть полностью открыта
Машина может быть полностью открыта
Простая замена батареи и фильтровального мешка. Простота в обслуживании
Тонкий дизайн
  • Чрезвычайно маневренный.
  • Подходит для любого лифта – идеально подходит для уборки в многоэтажных домах.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 36
Частота (Гц) 50 / 60
Рабочая ширина (см) 61
Разрежение (мбар/кПа) 117 / 11,7
Расход воздуха (л/с) 34
Объем мусоросборника (л) 17
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 32
Уровень звукового давления (дБ(А)) 68
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 373
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 219
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1120 x 640 x 1290

Описание комплектации

  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Съемная всасывающая трубка
  • Эластичный всасывающий шланг
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Стандартная роликовая щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Индикатор состояния фильтра
  • Степень защиты: II

Видео

Принадлежности