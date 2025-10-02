Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap L представляет собой компактный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса, с высокой мощностью всасывания, высококачественными и долговечными компонентами и широким ассортиментом аксессуаров.

NT 30/1 Ap L – это компактный, высококачественный пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с полуавтоматической очисткой фильтра. Пылесос подходит для различных вариантов применения, таких как очистка салонов автомобилей, удаление больших частиц грязи и жидкостей, а также очистка пылесосом разнообразных машин и систем. Высокая мощность всасывания и эффективная система очистки фильтра позволяет удалять средние количества мелкой пыли даже без фильтр-мешков. Пылесос очень прост в эксплуатации благодаря использованию центрального поворотного переключателя. Для рационального хранения аксессуаров предусмотрены специальные отсеки на голове пылесоса, а её плоская верхняя часть позволяет размещать и надёжно закреплять на ней ящик для инструментов.

Особенности и преимущества
Полуавтоматическая система очистки фильтра.
Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует стабильно высокую мощность всасывания. Удобное расположение кнопки очистки Ap облегчает эксплуатацию.
Хранение гибкого шланга и кабеля питания.
Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра. Защита кабеля питания при транспортировке.
Съемный корпус фильтра
Фильтр можно вынуть, не контактируя с грязью Эффективно предотвращает неправильную установку плоского складчатого фильтра.
Рациональные интегрированные варианты хранения аксессуаров
  • Аксессуары хранятся безопасно и всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 273 / 27,3
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Пластик
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,8
Вес (с упаковкой) (кг) 15,622
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 525 x 370 x 560

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
  • Щелевая насадка

Оснащение

  • Функция автоматического отключения при максимальном наполнении пылесборника.
  • Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
  • Степень защиты: II
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap L
Области применения
  • Различные варианты применения, от удаления жидкостей до очистки салона автомобиля
Принадлежности