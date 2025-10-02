Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap
Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра. Плоский складчатый фильтр (категория М), ручка для перемещения и сливной шланг.
Особенности и преимущества
Панель для укладки мелких предметов
Маслостойкий сливной шланг
Полуавтоматическая система очистки фильтра.
- Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки.
- Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания.
Фиксаторы для шланга и колена
Эргономичная ручка
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|2 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|65
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2760
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|20
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|600 x 480 x 920
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Плоский складчатый фильтр: Материал из целлюлозного волокна
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического отключения при максимальном наполнении пылесборника.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: II
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.