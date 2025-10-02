Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Te
NT 22/1 Ap Te L с розеткой для подключения электроинструмента и полуавтоматической системой очистки фильтра. Мощное, но компактное и легкое устройство для профессиональных мастеров
Мастера по достоинству оценят этого маленького помощника. Пылесос для сбора сухого и влажного мусора NT 22/1 Ap Te L имеет розетку для подключения электроинструмента, он очень легкий и удобный для транспортировки и хранения. Модель впечатляет своими возможностями при решении задач, связанных и с легкими загрязнениями, и с большими объемами мусора в мастерской, автосервисе или магазине. Соединительное отверстие для всасывающего шланга расположено непосредственно на турбинной голове устройства что обеспечивает максимальную простоту утилизации собранного мусора. Благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра и влагостойкому патронному фильтру из полиэфирного шелка PES, он может легко справляться с пылью, мелким мусором и жидкостью без особых усилий. Все вышеперечисленные особенности делают данную модель идеальным помощником при выполнении монтажных, строительных и отделочных работ.
Особенности и преимущества
Легкий вес с компактными габаритами
- Легко и удобно перемещать и хранить
Влагостойкий патронный фильтр PES
- Легкое переключение между режимами влажной и сухой уборки.
- Фильтр-картридж PES не требует сушки перед использованием.
- Экологичность: фильтр-картридж PES можно мыть.
Розетка для электроинструмента (с автоматическим запуском)
- Электроинструмент легко подключается к пылесосу.
- Удобство эксплуатации, благодаря функции автоматического включения/выключения.
- Энергоэффективный: пылесос выключается автоматически.
Адаптер для электроинструментов.
- Позволяет работать с электроинструментами без пыли при сверлении, пилении или шлифовании.
- В комплекте с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки подачи внешнего воздуха.
- Регулировка силы всасывания с помощью поворотного кольца.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|72
|Разрежение (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Объем мусоросборника (л)
|22
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1300
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|72
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,298
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 370 x 480
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 300 мм
- Щелевая насадка
- Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
- Адаптер для подключения электроинструментов.
Оснащение
- Автоматический переключатель для работы с электроинструментами.
- Система очистки фильтра: Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
Видео
Области применения
- Идеальное устройство для кратковременной или умеренной уборки в широком спектре коммерческих областей применения
- Подходит для влажной и сухой уборки пылесосом.