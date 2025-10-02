Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 611
Экономический пылесос сухой и влажной уборки с широким спектром стандартных аксессуаров. Специальная система фильтров позволяет осуществлять переключение между влажной и сухой уборки без снятия фильтра. Электронное отключение при достижении максимального наполнения.
Универсальный пылесос сухой и влажной уборки T 611 Eco будет особоенно полезен на промышленных предприятих или в крупных коммерческих учреждениях. Одна из основных особенностей данной модели - это плоский складчатый фильтр, который обеспечивает три основных преимущества: пользователь может переключаться между влажным и сухим режимом без каких-либо перерывов, так как фильтр всегда выше уровня жидкости. Доступ к фильтру очень быстр и прост, так как происходит без снятия головки двигателя. Плоский складчатый фильтр значительно увеличивает полезную емкость контейнера, так как не занимает дополнительного промтранства. Очистка фильтра Clean System происходит при помощи пульта дистанционного управления, что обеспечивает постоянную мощность всасывания. Электронный монитор уровня автоматически выключает двигатель вентилятора при достижении максимального уровня жидкости. Устройство имеет два колеса большого диаметра на задней панели и два ролика на фронте высокой стабильностью и маневренностью. Кроме того, достаточно света, чтобы быть осуществлено без труда. Большой включения / выключения переключателя, а также держатели для хранения кабеля и аксессуаров на блоке обеспечивают дополнительную удобство пользователя.
Особенности и преимущества
Интегрированный насос для грязной воды
- Сливной насос обеспечивает немедленную откачку собираемой пылесосом жидкости и, как следствие, его непрерывную работу
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Большой отбойник оснащен удобными держателями для аксессуаров
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|57
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Объем мусоросборника (л)
|55
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2350
|Мощность дренажного насоса (Вт)
|800
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|33,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|570 x 430 x 860
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: Маслостойкое исполнение
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 370 мм
- Материал насадки для влажной и сухой уборки пола: алюминиевая
- Щелевая насадка
- Фильтр для крупных частиц грязи.
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Полностью съемный насос для грязной воды
- Стояночный тормоз
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Система с защелкой для удлинения шланга
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Всасывающие турбины без необходимости обслуживания.: 1 шт.
