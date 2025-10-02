Универсальный пылесос сухой и влажной уборки T 611 Eco будет особоенно полезен на промышленных предприятих или в крупных коммерческих учреждениях. Одна из основных особенностей данной модели - это плоский складчатый фильтр, который обеспечивает три основных преимущества: пользователь может переключаться между влажным и сухим режимом без каких-либо перерывов, так как фильтр всегда выше уровня жидкости. Доступ к фильтру очень быстр и прост, так как происходит без снятия головки двигателя. Плоский складчатый фильтр значительно увеличивает полезную емкость контейнера, так как не занимает дополнительного промтранства. Очистка фильтра Clean System происходит при помощи пульта дистанционного управления, что обеспечивает постоянную мощность всасывания. Электронный монитор уровня автоматически выключает двигатель вентилятора при достижении максимального уровня жидкости. Устройство имеет два колеса большого диаметра на задней панели и два ролика на фронте высокой стабильностью и маневренностью. Кроме того, достаточно света, чтобы быть осуществлено без труда. Большой включения / выключения переключателя, а также держатели для хранения кабеля и аксессуаров на блоке обеспечивают дополнительную удобство пользователя.