Пылесос для влажной и сухой уборки NT 611 Eco K отличается особенным удобством и универсальностью применения. Он идеально подходит для использования в сфере торговли или клининговыми компаниями. Встроенный насос для сточных вод откачивает большое количество жидкости из бака, обеспечивая возможность всасывать воду продолжительное время. Одной их наиболее важных деталей этого пылесоса является плоский гофрированный фильтр, предлагающий важные преимущества: * Пользователь может переключаться между влажным и сухим режимами, не прерывая работу * Доступ к фильтру производится быстро и просто * плоский гофрированный фильтр увеличивает полезную емкость контейнера, поскольку он не углублен внутрь. Электронный контроль уровня автоматически отключает двигатель вентилятора при достижении максимальногоуровня жидкости. Устройство имеет два колеса большого диаметра сзади и два поворотных ролика впереди для большей устойчивости и маневренности, оно имеет небольшой вес, что облегчает транспортировку. Дополнительные удобства пользователю обеспечивают большой выключатель и держатель для кабеля и аксессуаров.