Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 611 Eco K
Коммерческий одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки NT 611 Eco K с 55 л баком для любых видов применения в различных отраслях промышленности, в торговых и коммерческих учреждениях. В серийной сборке поставляется с фильтром от крупного мусора, с аксессуарами C-ID 40, с отсеком для аксессуаров, резиновым кабелем питания и встроенным насосом для грязной воды.Электронный контроль максимального заполнения.Система специальных фильтров позволяет переключаться между режимами сухой и влажной уборки без удаления фильтра при использовании дополнительного плоского фильтра в качестве основного при различных режимах работы, например в режиме уборки сухой пыли.Механический встряхиватель фильтра для сухой уборки (с дополнительным плоским фильтром).
Пылесос для влажной и сухой уборки NT 611 Eco K отличается особенным удобством и универсальностью применения. Он идеально подходит для использования в сфере торговли или клининговыми компаниями. Встроенный насос для сточных вод откачивает большое количество жидкости из бака, обеспечивая возможность всасывать воду продолжительное время. Одной их наиболее важных деталей этого пылесоса является плоский гофрированный фильтр, предлагающий важные преимущества: * Пользователь может переключаться между влажным и сухим режимами, не прерывая работу * Доступ к фильтру производится быстро и просто * плоский гофрированный фильтр увеличивает полезную емкость контейнера, поскольку он не углублен внутрь. Электронный контроль уровня автоматически отключает двигатель вентилятора при достижении максимальногоуровня жидкости. Устройство имеет два колеса большого диаметра сзади и два поворотных ролика впереди для большей устойчивости и маневренности, оно имеет небольшой вес, что облегчает транспортировку. Дополнительные удобства пользователю обеспечивают большой выключатель и держатель для кабеля и аксессуаров.
Особенности и преимущества
Интегрированный насос для грязной воды
- Сливной насос обеспечивает немедленную откачку собираемой пылесосом жидкости и, как следствие, его непрерывную работу
Сливной шланг
- Собранную жидкость легко слить через шланг.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|57
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Объем мусоросборника (л)
|55
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2350
|Мощность дренажного насоса (Вт)
|1100
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|63
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|23
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|570 x 430 x 860
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: Пластик
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 550 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Фильтр для крупных частиц грязи.
- Сливной шланг (маслостойкий)
- Полностью съемный насос для грязной воды
- Стояночный тормоз
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Функция автоматического выключения при максимальном уровне заполнения мусоросборника.
- Материал контейнера для мусора: Пластик
- Система с защелкой для удлинения шланга
- Автоматическое включение / выключение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: л
- Всасывающие турбины без необходимости обслуживания.: 1 шт.
Видео
Области применения
- Строительные площадки
- Промышленность