Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/1 Me Ec H Z22

Особенности и преимущества
Антистатическая система
Бесщеточный ЕС-двигатель
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 61
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Объем мусоросборника (л) 75
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1000
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 27,8
Вес (с упаковкой) (кг) 33,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 640 x 540 x 925

Описание комплектации

  • Защитный фильтр-мешок.: 1 шт.
  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Тип всасывающего шланга: электропроводный
  • Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 1000 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Колено: Металл
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Плоский складчатый фильтр: HEPA-14 (H14)
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Антистатическая система
  • Степень защиты: л
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Класс пыли: H
  • Материал контейнера для мусора: з нержавеющей стали
Области применения
  • Пылесос класса H для безопасного удаления пыли, вредной для здоровья и/или канцерогенной.
Принадлежности