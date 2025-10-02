Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 75/1 Me Ec H Z22
Особенности и преимущества
Антистатическая система
Бесщеточный ЕС-двигатель
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|61
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Объем мусоросборника (л)
|75
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1000
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|76
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|27,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|33,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|640 x 540 x 925
Описание комплектации
- Защитный фильтр-мешок.: 1 шт.
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Тип всасывающего шланга: электропроводный
- Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 1000 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Колено: Металл
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Плоский складчатый фильтр: HEPA-14 (H14)
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Антистатическая система
- Степень защиты: л
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Класс пыли: H
- Материал контейнера для мусора: з нержавеющей стали
Области применения
- Пылесос класса H для безопасного удаления пыли, вредной для здоровья и/или канцерогенной.