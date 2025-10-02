NT 80/1 B1 M (IP 54 взрывобезопасный) – это мощный одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки с воздушным фильтром всасывающего картриджа для турбины и патронного фильтра и сумкой бумажного фильтра для предварительной фильтрации (оба фильтра утверждены для пыли класса М). Он используется для всасывания умеренно вредной пыли с MAK > 0.1 мг/м³. Это устройство имеет компактный корпус вентилятора, оснащенный непрерывной антистатической системой, контейнер из нержавеющей стали и полный комплект аксессуаров. Если достигнут максимальный объем жидкости при всасывании жидкости, система двойного поплавка остановит поток воздуха, чтобы предотвратить переполнение. Если фильтр или всасывающий шланг, трубки, насадки для пола – забились или скорость потока воздуха меньше 20 м/с – загорается сигнальная лампа. В задней части устройства размещается держатель для насадки для пола. Два больших задних колеса и два комплекта роликов – один из которых оснащен тормозом – придают NT 80/1 B1 M высокую мобильность.