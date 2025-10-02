Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 80/1 B1 M

Безопасный пылесос NT 80/1 B1 M позволяет избежать риска возможного взрыва пыли. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска накопления.Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 M (Европейская директива 94/9 EC (ATTEX)).

NT 80/1 B1 M (IP 54 взрывобезопасный) – это мощный одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки с воздушным фильтром всасывающего картриджа для турбины и патронного фильтра и сумкой бумажного фильтра для предварительной фильтрации (оба фильтра утверждены для пыли класса М). Он используется для всасывания умеренно вредной пыли с MAK > 0.1 мг/м³. Это устройство имеет компактный корпус вентилятора, оснащенный непрерывной антистатической системой, контейнер из нержавеющей стали и полный комплект аксессуаров. Если достигнут максимальный объем жидкости при всасывании жидкости, система двойного поплавка остановит поток воздуха, чтобы предотвратить переполнение. Если фильтр или всасывающий шланг, трубки, насадки для пола – забились или скорость потока воздуха меньше 20 м/с – загорается сигнальная лампа. В задней части устройства размещается держатель для насадки для пола. Два больших задних колеса и два комплекта роликов – один из которых оснащен тормозом – придают NT 80/1 B1 M высокую мобильность.

Особенности и преимущества
Безопасность превыше всего
  • NT 80/1 B1 MS автоматически контролирует уровень воды и может работать только при условии достаточного уровня воды
Зона 22 + класс пыли М
  • Для взрывоопасной пыли, пыли класса М в зоне 22
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Расход воздуха (л/с) 56
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Объем мусоросборника (л) 80
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1380
Стандартная номинальная ширина ( ) 40
Длина кабеля (м) 10
Материал кабеля Резина
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 29,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 660 x 520 x 1078

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 1000 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Колено: Металл
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Бумажный
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: Бумажный
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Антистатическая система
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Степень защиты: I
  • Фиксирующий механизм для поворотного ролика
  • Класс пыли: M
  • Материал контейнера для мусора: Металл
Принадлежности