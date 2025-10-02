Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 80/1 B1 M
Безопасный пылесос NT 80/1 B1 M позволяет избежать риска возможного взрыва пыли. Горючие пыли и вредная пыль класса М должны быть отсосаны немедленно из-за риска накопления.Для отсасывания такой пыли необходимо применять пылесос, имеющий систему безопасности B1, такой как NT 80/1 B1 M (Европейская директива 94/9 EC (ATTEX)).
NT 80/1 B1 M (IP 54 взрывобезопасный) – это мощный одномоторный пылесос для сухой и влажной уборки с воздушным фильтром всасывающего картриджа для турбины и патронного фильтра и сумкой бумажного фильтра для предварительной фильтрации (оба фильтра утверждены для пыли класса М). Он используется для всасывания умеренно вредной пыли с MAK > 0.1 мг/м³. Это устройство имеет компактный корпус вентилятора, оснащенный непрерывной антистатической системой, контейнер из нержавеющей стали и полный комплект аксессуаров. Если достигнут максимальный объем жидкости при всасывании жидкости, система двойного поплавка остановит поток воздуха, чтобы предотвратить переполнение. Если фильтр или всасывающий шланг, трубки, насадки для пола – забились или скорость потока воздуха меньше 20 м/с – загорается сигнальная лампа. В задней части устройства размещается держатель для насадки для пола. Два больших задних колеса и два комплекта роликов – один из которых оснащен тормозом – придают NT 80/1 B1 M высокую мобильность.
Особенности и преимущества
Безопасность превыше всего
- NT 80/1 B1 MS автоматически контролирует уровень воды и может работать только при условии достаточного уровня воды
Зона 22 + класс пыли М
- Для взрывоопасной пыли, пыли класса М в зоне 22
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Расход воздуха (л/с)
|56
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Объем мусоросборника (л)
|80
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1380
|Стандартная номинальная ширина ( )
|40
|Длина кабеля (м)
|10
|Материал кабеля
|Резина
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|70
|Цвет
|серебряный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|29,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|660 x 520 x 1078
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 1000 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Колено: Металл
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Бумажный
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: Бумажный
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Антистатическая система
- Ударопрочный бампер по периметру
- Степень защиты: I
- Фиксирующий механизм для поворотного ролика
- Класс пыли: M
- Материал контейнера для мусора: Металл