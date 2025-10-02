Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic

Надежный и компактный пылесос для сухой и влажной уборки NT 20/1 Me Classic с 20-литровым контейнером надежно удаляет все виды загрязнений.

NT 20/1 Me Classic — надежный, компактный пылесос для сухой и влажной уборки из линейки NT Classic. Машина оснащена 20-литровым контейнером и впечатляет своей концепцией простого обслуживания, низкими затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание и надежной технологией фильтрации. Благодаря мощной турбине мощностью 1500 Вт пылесос легко справляется со всеми типами грязи. Машина идеально подходит для небольших количеств жидкостей, крупной грязи и пыли.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic: Компактный, надежный и мобильный
Отличная устойчивость, маневренность и транспортировка благодаря эргономичной форме и четырем поворотным колесам. Отбойник защищает аппарат и окружающие предметы от повреждений.
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic: Отличная мощность всасывания
Пылесосы модельного ряда NT Classic оснащены мощной (1500 Вт) всасывающей турбиной, обеспечивающей уверенный сбор любого мусора. Для отличного результата чистки
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic: Сервис и комфорт
Сенсационно быстро: система Easy Service позволяет снять турбину всего за 44 секунды. Быстрая замена турбины экономит время и деньги.
Эффективность при малых размерах
  • NT Classic одно-турбинный аппарат, укомплектованный испытанным картриджным фильтром Керхер.
  • Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 59
Разрежение (мбар/кПа) 227 / 22,7
Объем мусоросборника (л) 20
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1500
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 6,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 78
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,4
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 375 x 360 x 520

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: из полиэфирного шелка PES
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности