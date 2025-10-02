Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition

Двухмоторный пылесос NT 90/2 Me Classic собирает большие объемы влажной и сухой грязи в свой 90-литровый контейнер.

Пыль, крупная грязь, жидкости - мощный пылесос NT 90/2 Me Classic справится с любым видом грязи. Высококачественный двухмоторный пылесос разработан специально для уборки больших объемов грязи - контейнер вмещает 90 л. Пылесос также оснащен надежной системой фильтрации.

Особенности и преимущества
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition: Надежный и простой в транспортировке
Надежный и простой в транспортировке
Высокая мобильность по разным поверхностям благодаря надежным шасси, большим колесам и металлическим поворотным роликам. Стандартная ручка для транспортировки обеспечивает максимальную мобильность
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition: Отличная мощность всасывания
Отличная мощность всасывания
2 мощные турбины гарантируют очень высокую силу всасывания. Высокая сила всасывания обеспечивает отличный результат очистки и превосходную эффективность
Профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки NT 90/2 Me Classic Edition: Сливной шланг
Сливной шланг
Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости
Уборка без фильтр-мешков
  • Двухмоторный пылесос NT Classic оснащен испытанным патронным фильтром Kärcher.
  • Патронный фильтр позволяет использовать пылесос без фильтр-мешков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 2 x 53
Разрежение (мбар/кПа) 225 / 22,5
Объем мусоросборника (л) 90
Материал контейнера для мусора з нержавеющей стали
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Цвет серебряный
Масса (без принадлежностей) (кг) 19
Вес (с упаковкой) (кг) 26,032
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 580 x 510 x 995

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2.5 м
  • Колено: Пластик
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный (картриджный) фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Мусоросборник из нержавеющей стали
Области применения
  • Для сбора жидкости, крупной грязи и пыли на любых твердых поверхностях, а также для чистки салона автомобиля
Принадлежности