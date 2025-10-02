Профессиональный воздухоочиститель AF 100
Для обеспечения оптимального качества воздуха в помещениях до 100 м²: AF 100 мобильный воздухоочиститель с прецизионным лазерным датчиком, автоматическим режимом работы и различными типами фильтров для разных областей применения.
Пыль, споры, запахи, газы: качество воздуха в большинстве помещений не всегда идеально. Профессиональный воздухоочиститель AF 100 решает эту задачу. Мощному мотору требуются считанные минуты, чтобы насытить помещение площадью до 100 м² свежим и чистым воздухом. Аппарат мобилен и благодаря крепким колесам может легко перемещаться с одного места в другие комнаты. В зависимости от области применения, вы можете оснастить ваш воздухоочиститель различными вставными фильтрами. AF 100 может включать универсальный фильтр широчайшего спектра очистки для повсеместного применения. Также, вы можете выбрать один из четырех фильтров которые, специально разработаны для целенаправленного удаления бактерий, запахов, аллергенов или летучих органических веществ. Интегрированный прецизионный лазерный датчик предназначен для контроля состояния воздуха в помещении и работает в автоматическом режиме. Качество воздуха всегда отображается в виде простой и понятной цветовой диаграммы, в добавок, текущее содержание пыли в воздухе и остающееся время очистки можно увидеть на дисплее в любое время.
Особенности и преимущества
Пять вставных фильтрующих элементов для различных областей примененияСпециальные фильтры для уничтожения бактерий, аллергенов, запахов и летучих органических веществ
Компактный дизайн и максимальная мобильностьЛегко передвигать между помещениями благодаря колесам
Мощный мотор для помещений до 100 м²Вентилятор с тремя режимами скорости
Интуитивно понятное управление и простое обслуживание.
- Информация о сроке службы фильтра легко читается на дисплее. Пользователь может легко заменить фильтр самостоятельно
Высокоточное измерение текущего качества воздуха благодаря лазерному датчику
- Качество воздуха отображается в виде цветной диаграммы (голубой = очень хорошее, зеленый = среднее, красный = плохое)
- Данные датчика о значении мелкодисперсных частиц пыли (PM 2.5) в комнатном воздухе отображаются на интегрированном дисплее
Спецификации
Технические характеристики
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|мин. 26 - макс. 48
|Подходящая площадь помещения* (м²)
|до 100
|Мощность потока воздуха** (м³/ч)
|до 750
|Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм)
|0,3 мкм < 99,9 % / 0,1 мкм < 99,9 %
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 80
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 713
Оснащение
- Фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Универсальный фильтр
- Двойная система фильтрации
- Индикатор замены фильтра
- Индикация качества воздуха
- Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Колесики
- Длина кабеля: 2.25 м
Видео
Области применения
- Стерилизующий воздухочиститель для жилых и нежилых помещений: квартир, загородных домов, офисов, гостиниц, промышленной инфраструктуры, врачебных кабинетов, розничной торговли и др. помещений