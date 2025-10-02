Пыль, споры, запахи, газы: качество воздуха в большинстве помещений не всегда идеально. Профессиональный воздухоочиститель AF 100 решает эту задачу. Мощному мотору требуются считанные минуты, чтобы насытить помещение площадью до 100 м² свежим и чистым воздухом. Аппарат мобилен и благодаря крепким колесам может легко перемещаться с одного места в другие комнаты. В зависимости от области применения, вы можете оснастить ваш воздухоочиститель различными вставными фильтрами. AF 100 может включать универсальный фильтр широчайшего спектра очистки для повсеместного применения. Также, вы можете выбрать один из четырех фильтров которые, специально разработаны для целенаправленного удаления бактерий, запахов, аллергенов или летучих органических веществ. Интегрированный прецизионный лазерный датчик предназначен для контроля состояния воздуха в помещении и работает в автоматическом режиме. Качество воздуха всегда отображается в виде простой и понятной цветовой диаграммы, в добавок, текущее содержание пыли в воздухе и остающееся время очистки можно увидеть на дисплее в любое время.