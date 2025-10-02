Воздухоочиститель AF 20
Решение для быстрой очистки воздуха в помещениях площадью до 20 м²*: компактный воздухоочиститель AF 20 с фильтром H13 и угольным фильтром надежно задерживает болезнетворные микроорганизмы, мелкую пыль, аллергены и пахучие вещества.
Превосходный воздухоочиститель для маленьких помещений, детских комнат или отдельных рабочих мест: аппарат AF 20, оснащенный системой многократной фильтрации, очищает воздух в них от аллергенов, вредных веществ и возбудителей болезней. Очиститель надежно очищает воздух в помещениях площадью до 20 м² (при высоте потолка 3 м) или до 30 м² (при высоте потолка 2,6 м). Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM2,5 в мкг/м³), а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0,3 мкм составляет 99,95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).
Особенности и преимущества
Фильтр High Protect 13Для связывания запахов и паров химических веществ.
Система с 2 воздухозаборникамиЗабор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
ДисплейИндикация качества воздуха (содержания примесей в мкг/м³), а также состояния фильтра и аппарата.
Бесшумная работа
- Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
- Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|24
|Подходящая площадь помещения (м²)
|до 40
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|до 220
|Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Уровни производительности
|3
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,02
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 220 x 346
* Рекомендуемая площадь помещения при высоте потолка 3 м, 3-кратном воздухообмене в течение часа и работе аппарата в режиме максимальной производительности.
Оснащение
- Двойная система фильтрации
- Индикатор замены фильтра
- Индикация качества воздуха
- Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Функция блокировки
- Таймер
Видео
Области применения
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях