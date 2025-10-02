Превосходный воздухоочиститель для маленьких помещений, детских комнат или отдельных рабочих мест: аппарат AF 20, оснащенный системой многократной фильтрации, очищает воздух в них от аллергенов, вредных веществ и возбудителей болезней. Очиститель надежно очищает воздух в помещениях площадью до 20 м² (при высоте потолка 3 м) или до 30 м² (при высоте потолка 2,6 м). Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM2,5 в мкг/м³), а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0,3 мкм составляет 99,95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).