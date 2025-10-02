Воздухоочиститель AF 50
Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 50, оснащенный лазерным датчиком, дисплеем, фильтром H13 и угольным фильтром, очищает воздух в помещениях площадью от 50 до 65 м² от мелкой пыли, аллергенов, болезнетворных микробов и пахучих веществ.
Превосходное решение для очистки воздуха в жилых и рабочих помещениях больших размеров: аппарат AF 50, оснащенный системой многократной фильтрации, удаляет из воздуха аллергены, вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Очиститель надежно очищает воздух в помещениях площадью до 50 м² (при высоте потолка 3 м) или до 65 м² (при высоте потолка 2,6 м). Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM 2,5 в мкг/м³), температуру и относительную влажность воздуха, а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0,3 мкм составляет 99,95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, при которой его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).
Особенности и преимущества
Фильтр High Protect 13Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей. Для связывания запахов и паров химических веществ.
Система с 2 воздухозаборникамиЗабор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
Цветной дисплейИндикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
4 вращающихся колеса
- Для мобильности.
Бесшумная работа
- Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
- Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|50
|Подходящая площадь помещения (м²)
|до 100
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|макс. 520
|Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Уровни производительности
|5
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 290 x 580
* Рекомендуемая площадь помещения при высоте потолка 3 м, 3-кратном воздухообмене в течение часа и работе аппарата в режиме максимальной производительности.
Оснащение
- Двойная система фильтрации
- Индикатор замены фильтра
- Индикация качества воздуха
- Термометр
- Индикация относительной влажности воздуха
- Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Функция блокировки
- Таймер
Видео
Области применения
