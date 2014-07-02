Boquilla para colchones

Para limpiar los colchones y los huecos y las zonas de difícil acceso de las camas

Boquilla especial para colchones para aspirar la cama, el colchón y las almohadas, así como los huecos y las zonas de difícil acceso de la cama. Precisamente, en la zona de la cama se acumula mucho polvo, que se fija en las superficies textiles y puede provocar alergias. Esta práctica boquilla de ranuras elimina la mayor parte del polvo y llega hasta los rincones de más difícil acceso. Así, el polvo y los ácaros ya no tendrán ninguna posibilidad.

Características y ventajas
Forma de las boquillas aspiradoras adaptada a los colchones
  • Elimina la suciedad en colchones de forma más minuciosa que las boquillas convencionales para tapicerías
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 170 x 103 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Colchones