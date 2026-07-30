El filtro previo robusto se puede colocar opcionalmente en la bomba sumergible. Se recomienda usar el filtro previo especialmente al utilizar la bomba en agua muy sucia como en zanjas o inundaciones. Con el filtro se pueden retener grandes partículas de suciedad de la filtración de agua en la bomba. Esto protege el rodete de la bomba y evita la obstrucción de la bomba causada por ramas o partículas aumentando así su fiabilidad de funcionamiento. El filtro previo de bomba es adecuado para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt y tiene una anchura de malla de unos 5 mm.