Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño

Protege la bomba sumergible y aumenta así la fiabilidad de funcionamiento: el filtro previo robusto y de fácil colocación para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.

El filtro previo robusto se puede colocar opcionalmente en la bomba sumergible. Se recomienda usar el filtro previo especialmente al utilizar la bomba en agua muy sucia como en zanjas o inundaciones. Con el filtro se pueden retener grandes partículas de suciedad de la filtración de agua en la bomba. Esto protege el rodete de la bomba y evita la obstrucción de la bomba causada por ramas o partículas aumentando así su fiabilidad de funcionamiento. El filtro previo de bomba es adecuado para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt y tiene una anchura de malla de unos 5 mm.

Características y ventajas
Filtro previo robusto
  • Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la fiabilidad de funcionamiento.
Sistema de acoplamiento
  • Montaje fácil y rápido en la bomba sumergible.
Anchura de malla de 5 mm
  • El caudal no se reduce, pero la fiabilidad de funcionamiento se incrementa.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura de malla (mm) 5
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 177 x 179 x 53
Campos de aplicación
  • Para proteger la bomba sumergible de partículas gruesas
Created with AI (artificial intelligence)

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