Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño
Protege la bomba sumergible y aumenta así la fiabilidad de funcionamiento: el filtro previo robusto y de fácil colocación para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.
El filtro previo robusto se puede colocar opcionalmente en la bomba sumergible. Se recomienda usar el filtro previo especialmente al utilizar la bomba en agua muy sucia como en zanjas o inundaciones. Con el filtro se pueden retener grandes partículas de suciedad de la filtración de agua en la bomba. Esto protege el rodete de la bomba y evita la obstrucción de la bomba causada por ramas o partículas aumentando así su fiabilidad de funcionamiento. El filtro previo de bomba es adecuado para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt y tiene una anchura de malla de unos 5 mm.
Características y ventajas
Filtro previo robusto
- Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la fiabilidad de funcionamiento.
Sistema de acoplamiento
- Montaje fácil y rápido en la bomba sumergible.
Anchura de malla de 5 mm
- El caudal no se reduce, pero la fiabilidad de funcionamiento se incrementa.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura de malla (mm)
|5
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|177 x 179 x 53
Campos de aplicación
- Para proteger la bomba sumergible de partículas gruesas