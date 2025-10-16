H 10 Q, manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras
Recambio de manguera con conexión Quick Connect para una rápida colocación. Para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de construcción 2009 o posterior). 10 m, 180 bar, 60 °C.
Para una limpieza rápida y cómoda: la manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud se puede conectar a hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras y conexiones Quick Connect a partir del año de fabricación 2009 o posterior. La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.
Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
- Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de acoplamiento de acción rápida
- Para brindar una limpieza cómoda
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|245 x 264 x 65
Equipos compatibles
Accesorios
