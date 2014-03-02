Manguera para la limpieza de tuberías
La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).
Características y ventajas
Manguera de alta presión de PVC especialmente flexible
- Peso mínimo y manejo óptimo.
- Resistente a presiones de hasta 120 bar.
Conexión: 1/8"
- Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|140
|Conexión
|M22 x 1,5
|Longitud (m)
|20
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,7
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