WR 20 rosca trapezoidal
Para una eliminación a fondo de las malas hierbas: lanza para malas hierbas WR 20 para el empleo con una limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher. Equipada con barra de boquillas de 20 cm de ancho y adaptador de boquillas.
Eliminación rápida, a fondo y cómoda: nuestra lanza para malas hierbas WR 20 despliega toda su capacidad en combinación con una limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher. Para una eliminación efectiva de malas hierbas, la limpiadora de alta presión ofrece la temperatura del agua óptima de 98 °C. El adaptador de boquillas adjunto garantiza un flujo optimizado del agua caliente en la lanza de 20 centímetros de ancho, facilitando así la eliminación duradera de las molestas malas hierbas.
Características y ventajas
Una combinación optimizada de limpiadora de alta presión y lanza de malas hierbas para eliminar eficazmente las malas hierbas
- El adaptador de boquillas integrado garantiza un flujo de agua constante a lo largo de toda la barra de boquillas.
- La vanguardista tecnología de quemadores garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Diseño compacto de la lanza para las malas hierbas
- Su forma compacta permite trabajar incluso en lugares estrechos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
Campos de aplicación
- Eliminación de las malas hierbas eficaz y confortable
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