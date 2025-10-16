La pistola de pulverización multifuncional metálica Premium, hecha de elementos metálicos de alta calidad, es extremadamente robusta y, por lo tanto, también es particularmente duradera. Sus 4 patrones de pulverización (ducha, chorro plano horizontal, chorro de aire comprimido y nebulización fina) lo convierten en un dispositivo de múltiples talentos para regar diferentes plantas con requisitos individuales. El rocío suave es perfecto para plantas sensibles, mientras que la ducha es ideal para regar plantas y macizos de flores, y el chorro del aireador permite un alto flujo de agua, que es útil para llenar contenedores. La innovadora tecnología de membrana en el cabezal rociador, desarrollada por Kärcher, garantiza un uso sin goteo. También exclusivo de Kärcher: el asa giratoria, con la que se puede apuntar hacia adelante o hacia atrás, el gatillo bloqueable, se asienta cómodamente en la mano y permite un confort de operación individual. Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.