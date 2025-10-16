Pistola rociadora multifuncional de metal Premium
Hecha con el material de la más alta calidad y metal de alto rendiento, la pistola rociadora de metal Premium puede regar distintas plantas de acuerdo a sus requerimientos y posiciones. Incluye manija rotativa y cabezal rociador anti goteo.
La pistola de pulverización multifuncional metálica Premium, hecha de elementos metálicos de alta calidad, es extremadamente robusta y, por lo tanto, también es particularmente duradera. Sus 4 patrones de pulverización (ducha, chorro plano horizontal, chorro de aire comprimido y nebulización fina) lo convierten en un dispositivo de múltiples talentos para regar diferentes plantas con requisitos individuales. El rocío suave es perfecto para plantas sensibles, mientras que la ducha es ideal para regar plantas y macizos de flores, y el chorro del aireador permite un alto flujo de agua, que es útil para llenar contenedores. La innovadora tecnología de membrana en el cabezal rociador, desarrollada por Kärcher, garantiza un uso sin goteo. También exclusivo de Kärcher: el asa giratoria, con la que se puede apuntar hacia adelante o hacia atrás, el gatillo bloqueable, se asienta cómodamente en la mano y permite un confort de operación individual. Las boquillas y conectores de Kärcher son compatibles con todos los sistemas de clic disponibles y se pueden conectar a la manguera de su jardín sin ningún problema.
Características y ventajas
Tecnología de membrana especial
- Garantiza un uso sin goteos durante el cambio de patrón de pulverización, así como tras detener el agua.
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Cuatro patrones de pulverización seleccionables con función de fijación: aspersor, chorro plano horizontal, chorro de riego por goteo, neblina de pulverización
- Para cada campo de aplicación, el patrón de pulverización adecuado.
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Tratamiento de elementos metálicos de alta calidad
- Para una robustez extremadamente elevada y una larga vida útil.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Disco de aspersor desmontable
- Para la limpieza de la membrana y de las boquillas obstruidas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|250 x 70 x 130
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 4
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- de metal
Videos
Equipos compatibles
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.