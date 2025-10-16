Manguera PrimoFlex® Premium de 20m, 1/2.

Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® premium de 20 m (1/2"). Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 50 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.

La manguera de gran calidad PrimoFlex® premium, con un diámetro de 1/2" y una longitud de 20 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego, de 5 capas y resistente a la torsión, está provista de un recubrimiento doble patentado. La manguera de gran calidad no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego tiene una garantía de 18 años. Las mangueras de gran calidad PrimoFlex® premium de Kärcher se caracterizan por su enorme robustez, flexibilidad y resistencia al doblado, y su funcionamiento y su manejo están optimizados. Nuestras mangueras PrimoFlex® premium de varias capas contienen fibras amarillas Kevlar® de DuPont™. El empleo de este material es una característica inconfundible de nuestras mangueras que subraya su resistencia y el requisito de calidad.

Características y ventajas
18 años de garantía
  • Garantiza larga vida útil
5 capas
  • A prueba de flexiones
Presión de rotura de 50 bares
  • Robustez garantizada
Extremadamente flexible y resistente a dobleces y torsiones
  • Para un manejo sencillo.
Alta resistencia a temperaturas de -20 a +65 °C
  • Robustez garantizada
Sin cadmio, bario ni plomo
  • Respeta la salud y el medio ambiente
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
  • Larga vida útil
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
  • Respeta la salud y el medio ambiente
Tejido cruzado con innovadoras fibras de KEVLAR® fabricadas por DuPontTM
  • Gran solidez y resistencia
Capa exterior anti-rayos UV, resistente a los agentes atmosféricos
  • Larga vida útil y resistencia garantizadas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro 1/2″
Longitud de manguera (m) 20
Color Amarillo
Peso (kg) 3,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 3,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 285 x 285 x 125

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Para el riego de huertos de gran tamaño
  • Para el riego de plantas en maceta
  • Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
  • Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.