Manguera PrimoFlex® Premium de 20m, 1/2.
Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® premium de 20 m (1/2"). Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 50 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.
La manguera de gran calidad PrimoFlex® premium, con un diámetro de 1/2" y una longitud de 20 m, es ideal para regar superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. La manguera de riego, de 5 capas y resistente a la torsión, está provista de un recubrimiento doble patentado. La manguera de gran calidad no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo, de modo que es totalmente inofensiva para la salud. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. La manguera se caracteriza asimismo por su alta resistencia térmica de -20 a 65 °C. Esta manguera de riego tiene una garantía de 18 años. Las mangueras de gran calidad PrimoFlex® premium de Kärcher se caracterizan por su enorme robustez, flexibilidad y resistencia al doblado, y su funcionamiento y su manejo están optimizados. Nuestras mangueras PrimoFlex® premium de varias capas contienen fibras amarillas Kevlar® de DuPont™. El empleo de este material es una característica inconfundible de nuestras mangueras que subraya su resistencia y el requisito de calidad.
Características y ventajas
18 años de garantía
- Garantiza larga vida útil
5 capas
- A prueba de flexiones
Presión de rotura de 50 bares
- Robustez garantizada
Extremadamente flexible y resistente a dobleces y torsiones
- Para un manejo sencillo.
Alta resistencia a temperaturas de -20 a +65 °C
- Robustez garantizada
Sin cadmio, bario ni plomo
- Respeta la salud y el medio ambiente
Capa intermedia opaca para evitar la proliferación de algas en la manguera
- Larga vida útil
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %)
- Respeta la salud y el medio ambiente
Tejido cruzado con innovadoras fibras de KEVLAR® fabricadas por DuPontTM
- Gran solidez y resistencia
Capa exterior anti-rayos UV, resistente a los agentes atmosféricos
- Larga vida útil y resistencia garantizadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro
|1/2″
|Longitud de manguera (m)
|20
|Color
|Amarillo
|Peso (kg)
|3,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|285 x 285 x 125
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Para el riego de huertos de gran tamaño
- Para el riego de plantas en maceta
- Para el riego de plantas ornamentales (pequeñas superficies, individualmente, plantas de maceta)
- Para la limpieza de equipos y herramientas de jardín.