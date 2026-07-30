RM 758, 20l
Detergente intensivo para superficies duras de escaleras mecánicas y andenes rodantes. Resistente a la corrosión, por lo que protege la fregadora y los materiales de las escaleras mecánicas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|7
|Peso (kg)
|20
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|21,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|280 x 250 x 430
Propiedades
- Limpiador especial para todas las escaleras mecánicas y andenes rodantes
- Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
- Sumamente cuidadoso con los materiales gracias a su fórmula neutra
- Contiene aditivos anticorrosivos para la protección del equipo y escalera mecánica o andén rodante
- Ideal para su uso con limpiadoras de escaleras mecánicas de Kärcher
- Genera poca espuma
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA
- Sin fosfatos
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Peligro
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Campos de aplicación
- Escaleras mecánicas y andenes rodantes