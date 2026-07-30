RM 758, 20l

Detergente intensivo para superficies duras de escaleras mecánicas y andenes rodantes. Resistente a la corrosión, por lo que protege la fregadora y los materiales de las escaleras mecánicas

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 7
Peso (kg) 20
Peso con embalaje incluido. (kg) 21,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 280 x 250 x 430
Propiedades
  • Limpiador especial para todas las escaleras mecánicas y andenes rodantes
  • Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
  • Sumamente cuidadoso con los materiales gracias a su fórmula neutra
  • Contiene aditivos anticorrosivos para la protección del equipo y escalera mecánica o andén rodante
  • Ideal para su uso con limpiadoras de escaleras mecánicas de Kärcher
  • Genera poca espuma
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
  • Sin NTA
  • Sin fosfatos
RM 758, 20l
RM 758, 20l
RM 758, 20l
RM 758, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Escaleras mecánicas y andenes rodantes
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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