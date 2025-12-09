車用吸塵配件
從腳部空間、座椅到汽車後備箱：凱馳家用和花園多功能吸塵器的專用套件可確保不間斷地清潔汽車內部。
借助廣泛的車用吸塵配件，包括1.5米長的軟管、超長縫隙吸頭`汽車吸頭，帶硬毛的吸塵刷、帶軟毛的吸塵刷和用於光滑表面和窗戶表面的超細纖維布、內部汽車清潔是孩子們的遊戲–汽車將變成一塵不染的舒適區域。無論是腳部空間、腳墊、汽車座椅、儀表板、中控台、窗戶還是汽車後備箱：此套件都能立即使整個汽車內飾閃閃發光。它確保即使是難以觸及的區域（例如縫隙和脆弱的表面）也可以完美清潔。該套件適用於所有家用多功能吸塵器。
特點和好處
全面的套件，可徹底清潔汽車的所有內表面
包括1.5米延長軟管，以提供更大的工作半徑和更大的移動自由度
適用於所有凱馳家用 乾濕兩用吸塵器的配件套件
技術規格
|數量 (-part)
|6
|纖維紡織品
|80％聚酯纖維，20％聚酰胺
|標準寬度(公厘) (mm)
|35
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|560 x 230 x 130
應用範圍
- 走道
- 難以到達的區域（拐角、縫隙、縫隙等）
- 車門收納盒
- 儀表板
- 扶手區域
- 汽車後車箱
- 汽車座椅
- 後座
- 腳踏板
- 擋風玻璃