借助廣泛的車用吸塵配件，包括1.5米長的軟管、超長縫隙吸頭`汽車吸頭，帶硬毛的吸塵刷、帶軟毛的吸塵刷和用於光滑表面和窗戶表面的超細纖維布、內部汽車清潔是孩子們的遊戲–汽車將變成一塵不染的舒適區域。無論是腳部空間、腳墊、汽車座椅、儀表板、中控台、窗戶還是汽車後備箱：此套件都能立即使整個汽車內飾閃閃發光。它確保即使是難以觸及的區域（例如縫隙和脆弱的表面）也可以完美清潔。該套件適用於所有家用多功能吸塵器。