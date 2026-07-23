寵物毛手持刷
超寬室內裝飾吸頭，可使用家居和花園乾濕兩用吸塵器，它可靠地清除汽車和家用紡織品上的污垢，尤其是動物毛髮。
由於其可操縱的底面和四個超寬靜電順毛條，室內裝飾吸頭可實現出色的清潔效果，在吸塵時可以完美地粘附在待清潔的表面上。因此，污垢，尤其是動物毛髮，可以快速、可靠地從汽車和家中的紡織品表面清除。室內裝飾噴頭的工作寬度為 180 mm ，適用於凱馳家居和花園乾濕兩用吸塵器。
特點和好處
超寬吸頭（工作寬度 180 mm ），具有可操縱的底面和四個超寬靜電順毛條
- 與標準室內裝飾吸頭相比，具有改進的清潔性能並節省時間。
適用於所有凱馳家用乾濕兩用吸塵器和噴抽式清洗機
技術規格
技術規格
|數量 (Piece(s))
|1
|標準寬度(公厘) (mm)
|NW 35
|工作寬度 (mm)
|180
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|180 x 75 x 95
應用範圍
- 汽車後車箱
- 後座
- 汽車座椅
- 腳踏板
- 腳踏墊
- 家中的軟墊家具、椅子、床墊、寵物床和籃子
- 室內裝潢
- 軟墊家具
- 床墊
- 家用紡織品，例如窗簾或墊套