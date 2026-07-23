由於其可操縱的底面和四個超寬靜電順毛條，室內裝飾吸頭可實現出色的清潔效果，在吸塵時可以完美地粘附在待清潔的表面上。因此，污垢，尤其是動物毛髮，可以快速、可靠地從汽車和家中的紡織品表面清除。室內裝飾噴頭的工作寬度為 180 mm ，適用於凱馳家居和花園乾濕兩用吸塵器。