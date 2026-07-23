寵物毛手持刷

超寬室內裝飾吸頭，可使用家居和花園乾濕兩用吸塵器，它可靠地清除汽車和家用紡織品上的污垢，尤其是動物毛髮。

由於其可操縱的底面和四個超寬靜電順毛條，室內裝飾吸頭可實現出色的清潔效果，在吸塵時可以完美地粘附在待清潔的表面上。因此，污垢，尤其是動物毛髮，可以快速、可靠地從汽車和家中的紡織品表面清除。室內裝飾噴頭的工作寬度為 180 mm ，適用於凱馳家居和花園乾濕兩用吸塵器。

特點和好處
超寬吸頭（工作寬度 180 mm ），具有可操縱的底面和四個超寬靜電順毛條
  • 與標準室內裝飾吸頭相比，具有改進的清潔性能並節省時間。
適用於所有凱馳家用乾濕兩用吸塵器和噴抽式清洗機

技術規格

技術規格

數量 (Piece(s)) 1
標準寬度(公厘) (mm) NW 35
工作寬度 (mm) 180
顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.1
重量(包裝後公斤) (kg) 0.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 180 x 75 x 95
兼容的設備
應用範圍
  • 汽車後車箱
  • 後座
  • 汽車座椅
  • 腳踏板
  • 腳踏墊
  • 家中的軟墊家具、椅子、床墊、寵物床和籃子
  • 室內裝潢
  • 軟墊家具
  • 床墊
  • 家用紡織品，例如窗簾或墊套
Created with AI (artificial intelligence)

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