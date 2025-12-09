HR 1.15 軟管捲盤適用於移動或固定使用，非常適合澆灌中小型區域和花園。實用的軟管儲存器的特點是其堅固、耐腐蝕的鋁製框架。緊湊的尺寸節省了空間並簡化了工作。配件詳情：壁掛支架、固定螺絲、 15 公尺 + 2 公尺 1/2 英吋 PrimoFlex® 軟管、噴頭、 4 個通用軟管接頭 Plus （ 3 個不含 Aqua Stop 接頭， 1 個帶 Aqua Stop 接頭），以及一個 G3/4 水龍頭轉接頭。現在，您的園藝工作將不再受任何阻礙。無需手動操作，即可快速捲繞和解繞軟管，佔用空間極小。 凱馳軟管捲盤相容於所有市面上的鉤環系統。 凱馳：滿足您澆水需求的明智選擇。