HR1.15

立刻使用。帶有防鏽框架的 HR 1.15 軟管捲盤。包括壁掛支架、 15 公尺 + 2 公尺 1/2 英吋 PrimoFlex® 軟管、噴嘴、四個 Plus 通用軟管接頭、 3/4 英吋螺紋水龍頭接頭。

HR 1.15 軟管捲盤適用於移動或固定使用，非常適合澆灌中小型區域和花園。實用的軟管儲存器的特點是其堅固、耐腐蝕的鋁製框架。緊湊的尺寸節省了空間並簡化了工作。配件詳情：壁掛支架、固定螺絲、 15 公尺 + 2 公尺 1/2 英吋 PrimoFlex® 軟管、噴頭、 4 個通用軟管接頭 Plus （ 3 個不含 Aqua Stop 接頭， 1 個帶 Aqua Stop 接頭），以及一個 G3/4 水龍頭轉接頭。現在，您的園藝工作將不再受任何阻礙。無需手動操作，即可快速捲繞和解繞軟管，佔用空間極小。 凱馳軟管捲盤相容於所有市面上的鉤環系統。 凱馳：滿足您澆水需求的明智選擇。

特點和好處
帶牆壁支架、定位螺釘、15 m 1/2" PrimoFlex® 軟管、噴霧器、4 個通用軟管接頭 Plus（3 x 2.645-003.0、1 x 2.645-004.0）和 3/4 接頭。
  • 馬上可以使用
緊湊的尺寸
  • 能容易收納
鋁製框架，適合移動和固定使用
  • 堅固且抗腐蝕

技術規格

技術規格

水管長 (m) 15
軟管容量 (m) max. 15 (1/2")
爆破壓力 (bar) max. 24
重量(公斤) (kg) 2.9
重量(包裝後公斤) (kg) 3.9
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 415 x 266 x 257
應用範圍
  • 花園澆水
  • 用於給大面積的廚房花園澆水
  • 用於給盆栽植物澆水
  • 用於澆灌觀賞植物（小花床、單株植物、盆栽植物）
  • 清潔園藝機器和工具
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌