HR1.15
立刻使用。帶有防鏽框架的 HR 1.15 軟管捲盤。包括壁掛支架、 15 公尺 + 2 公尺 1/2 英吋 PrimoFlex® 軟管、噴嘴、四個 Plus 通用軟管接頭、 3/4 英吋螺紋水龍頭接頭。
HR 1.15 軟管捲盤適用於移動或固定使用，非常適合澆灌中小型區域和花園。實用的軟管儲存器的特點是其堅固、耐腐蝕的鋁製框架。緊湊的尺寸節省了空間並簡化了工作。配件詳情：壁掛支架、固定螺絲、 15 公尺 + 2 公尺 1/2 英吋 PrimoFlex® 軟管、噴頭、 4 個通用軟管接頭 Plus （ 3 個不含 Aqua Stop 接頭， 1 個帶 Aqua Stop 接頭），以及一個 G3/4 水龍頭轉接頭。現在，您的園藝工作將不再受任何阻礙。無需手動操作，即可快速捲繞和解繞軟管，佔用空間極小。 凱馳軟管捲盤相容於所有市面上的鉤環系統。 凱馳：滿足您澆水需求的明智選擇。
特點和好處
帶牆壁支架、定位螺釘、15 m 1/2" PrimoFlex® 軟管、噴霧器、4 個通用軟管接頭 Plus（3 x 2.645-003.0、1 x 2.645-004.0）和 3/4 接頭。
- 馬上可以使用
緊湊的尺寸
- 能容易收納
鋁製框架，適合移動和固定使用
- 堅固且抗腐蝕
技術規格
|水管長 (m)
|15
|軟管容量 (m)
|max. 15 (1/2")
|爆破壓力 (bar)
|max. 24
|重量(公斤) (kg)
|2.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|3.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|415 x 266 x 257
應用範圍
- 花園澆水
- 用於給大面積的廚房花園澆水
- 用於給盆栽植物澆水
- 用於澆灌觀賞植物（小花床、單株植物、盆栽植物）
- 清潔園藝機器和工具