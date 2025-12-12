K 1 高壓清洗機非常適合解決房屋周圍偶爾的小型清潔任務。例如，它非常適合清潔花園家具、自行車和小陽臺。內附的扁平強力噴桿可強力清潔，即使在敏感表面上也是如此。非常適合偶爾清潔輕微污染。內置進水過濾器可可靠地保護幫浦免受污垢顆粒的影響。清潔後，將高壓軟管和噴槍收納於設備上，即可快速輕鬆地整齊擺放。由於其小巧輕便的設計， K 1 易於攜帶，即使在空間有限的情況下也可以收納。