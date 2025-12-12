高壓清洗機 K 1
K 1 是一款小巧輕便的入門級高壓清洗機，適合偶爾使用。例如用於清潔花園家具或小花園表面、居家清洗、紗窗陽台清洗。
K 1 高壓清洗機非常適合解決房屋周圍偶爾的小型清潔任務。例如，它非常適合清潔花園家具、自行車和小陽臺。內附的扁平強力噴桿可強力清潔，即使在敏感表面上也是如此。非常適合偶爾清潔輕微污染。內置進水過濾器可可靠地保護幫浦免受污垢顆粒的影響。清潔後，將高壓軟管和噴槍收納於設備上，即可快速輕鬆地整齊擺放。由於其小巧輕便的設計， K 1 易於攜帶，即使在空間有限的情況下也可以收納。
特點和好處
緊湊且重量輕的主機簡單收納，可方便收納於一個小的空間 單手就可以提拿
整合清潔劑自吸管方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
乾淨整潔軟管、噴桿和噴槍可以整齊緊湊地存放。
快接系統
- 高壓管可以快速方便地卡安裝。
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|127
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|壓力 (psi)
|max. 1450
|水量 (l/h)
|max. 270
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|15
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1200
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|3.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|4.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|188 x 206 x 445
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: K 1 噴槍
- 單孔強力噴桿
- 高壓管: 3 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
- 內置進水過濾器
影片
應用範圍
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 清潔園藝機器和工具
- 清潔小型汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 腳踏車