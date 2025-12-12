高壓清洗機 K 1

K 1 是一款小巧輕便的入門級高壓清洗機，適合偶爾使用。例如用於清潔花園家具或小花園表面、居家清洗、紗窗陽台清洗。

K 1 高壓清洗機非常適合解決房屋周圍偶爾的小型清潔任務。例如，它非常適合清潔花園家具、自行車和小陽臺。內附的扁平強力噴桿可強力清潔，即使在敏感表面上也是如此。非常適合偶爾清潔輕微污染。內置進水過濾器可可靠地保護幫浦免受污垢顆粒的影響。清潔後，將高壓軟管和噴槍收納於設備上，即可快速輕鬆地整齊擺放。由於其小巧輕便的設計， K 1 易於攜帶，即使在空間有限的情況下也可以收納。

特點和好處
高壓清洗機 K 1: 緊湊且重量輕的主機
緊湊且重量輕的主機
簡單收納，可方便收納於一個小的空間 單手就可以提拿
高壓清洗機 K 1: 整合清潔劑自吸管
整合清潔劑自吸管
方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
高壓清洗機 K 1: 乾淨整潔
乾淨整潔
軟管、噴桿和噴槍可以整齊緊湊地存放。
快接系統
  • 高壓管可以快速方便地卡安裝。

技術規格

電壓(伏特) (V) 127
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
壓力 (psi) max. 1450
水量 (l/h) max. 270
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 15
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (W) 1200
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 3.6
重量(包裝後公斤) (kg) 4.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 188 x 206 x 445

主機規格或內含配件

  • 主機高壓快接口: K 1 噴槍
  • 單孔強力噴桿
  • 高壓管: 3 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
  • 內置進水過濾器

影片

應用範圍
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 清潔園藝機器和工具
  • 清潔小型汽車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 腳踏車
配件
清潔劑
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

