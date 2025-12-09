高壓清洗機 K 1 Entry
100 bar 的高壓清洗力。 K1 Entry 是我們最實惠的電動高壓清洗機。您可以透過小包裝且平價獲得高價值的凱馳清潔技術的所有優勢。
凱馳 K 1 Entry 高壓清洗機重量輕，可處理許多戶外清潔任務。無論您是想輕輕清潔您的車輛還是需要清除堅硬表面上的污垢， K 1 Entry 都能勝任這些任務。該裝置結構緊湊，可存放在狹窄的空間或汽車後車箱中。 K 1 Entry 易於攜帶使用。 K 1 Entry 高壓清洗機配備槍把和噴桿，可提供出色的清潔性能。還有一根長的 7 公尺的高壓管，可讓您輕鬆移動，並且具有清潔劑吸入功能，可在您清潔時輕鬆使用清潔劑 。高壓清洗機的機身抗衝擊且耐用，所有組件均按照凱馳最高品質標準設計。
特點和好處
主機採用水平設計方便攜帶與容易提動簡單收納於汽車後廂或是有限的空間內。 緊湊的尺寸與容易提動。
高低壓可調噴桿可以透過高低壓可調噴桿來調節壓力，直到達到所需的壓力水平。
抽水，例如來自蓄水池、水槽、水井等。即使沒有水源供應也可以使用。
大約 7 公尺半的高壓管
- 更長的高壓管可以使用於更廣的區域。
技術規格
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|127
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (bar)
|max. 100
|水量 (l/h)
|max. 300
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|4.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|385 x 174 x 298
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 120 Q
- 高低壓可調式噴桿
- 高壓管: 7.5 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 幫浦材質: 鋁
- 內置進水過濾器
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 腳踏車
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 戶外台階