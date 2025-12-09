凱馳 K 1 Entry 高壓清洗機重量輕，可處理許多戶外清潔任務。無論您是想輕輕清潔您的車輛還是需要清除堅硬表面上的污垢， K 1 Entry 都能勝任這些任務。該裝置結構緊湊，可存放在狹窄的空間或汽車後車箱中。 K 1 Entry 易於攜帶使用。 K 1 Entry 高壓清洗機配備槍把和噴桿，可提供出色的清潔性能。還有一根長的 7 公尺的高壓管，可讓您輕鬆移動，並且具有清潔劑吸入功能，可在您清潔時輕鬆使用清潔劑 。高壓清洗機的機身抗衝擊且耐用，所有組件均按照凱馳最高品質標準設計。