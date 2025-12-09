高壓清洗機 K 1 Entry

100 bar 的高壓清洗力。 K1 Entry 是我們最實惠的電動高壓清洗機。您可以透過小包裝且平價獲得高價值的凱馳清潔技術的所有優勢。

凱馳 K 1 Entry 高壓清洗機重量輕，可處理許多戶外清潔任務。無論您是想輕輕清潔您的車輛還是需要清除堅硬表面上的污垢， K 1 Entry 都能勝任這些任務。該裝置結構緊湊，可存放在狹窄的空間或汽車後車箱中。 K 1 Entry 易於攜帶使用。 K 1 Entry 高壓清洗機配備槍把和噴桿，可提供出色的清潔性能。還有一根長的 7 公尺的高壓管，可讓您輕鬆移動，並且具有清潔劑吸入功能，可在您清潔時輕鬆使用清潔劑 。高壓清洗機的機身抗衝擊且耐用，所有組件均按照凱馳最高品質標準設計。

特點和好處
高壓清洗機 K 1 Entry: 主機採用水平設計方便攜帶與容易提動
主機採用水平設計方便攜帶與容易提動
簡單收納於汽車後廂或是有限的空間內。 緊湊的尺寸與容易提動。
高壓清洗機 K 1 Entry: 高低壓可調噴桿
高低壓可調噴桿
可以透過高低壓可調噴桿來調節壓力，直到達到所需的壓力水平。
高壓清洗機 K 1 Entry: 抽水，例如來自蓄水池、水槽、水井等。
抽水，例如來自蓄水池、水槽、水井等。
即使沒有水源供應也可以使用。
大約 7 公尺半的高壓管
  • 更長的高壓管可以使用於更廣的區域。

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 127
頻率(赫茲) (Hz) 60
壓力 (bar) max. 100
水量 (l/h) max. 300
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 4.1
重量(包裝後公斤) (kg) 5.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 385 x 174 x 298

主機規格或內含配件

  • 主機高壓快接口: G 120 Q
  • 高低壓可調式噴桿
  • 高壓管: 7.5 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 幫浦材質: 鋁
  • 內置進水過濾器
高壓清洗機 K 1 Entry
應用範圍
  • 汽車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 腳踏車
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 戶外台階
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

