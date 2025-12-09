高壓清洗機 K 2
凱馳的 K 2 是一款完美的高壓清洗機，適合偶爾使用和輕微污垢，例如自行車和 / 或園藝工具以及戶外家具。
快如閃電： K 2 高壓清洗機配備噴槍和帶有螺旋噴桿，可立即清除車輛、台階、園林工具和戶外家具上的污垢。這款緊湊型設備非常適合您的周圍的所有臨時清潔任務。所提供的噴槍上的高低壓可調噴桿可在輪廓表面上產生有針對性的清潔效果。 螺旋噴桿上的旋轉噴頭甚至可以清除最頑固的污垢。由於重量輕和實用的提手，您可以輕鬆地將 K 2 攜帶到任何需要的地方。快速連接系統提供了額外的便利，因為其快速接頭允許將四米長的高壓軟管輕鬆地插入和安裝於噴槍上。所有提供的配件都可以輕鬆存放在 K 2 上。
特點和好處
緊湊且重量輕的主機簡單收納，可方便收納於一個小的空間 單手就可以提拿
整合清潔劑自吸管方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
乾淨整潔軟管、噴桿和噴槍可以整齊緊湊地存放。
快接系統
- 高壓管具備方便性能夠快速接於主機上，此外也可以簡易組裝於高壓槍把上。省時不費力
技術規格
|電力供應(伏特) (V/Hz)
|110 - 120 / 50 - 60
|壓力 (psi)
|max. 1600
|水量 (l/h)
|max. 360
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|20
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1400
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|3.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|188 x 252 x 445
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 120 Q
- 單孔強力噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 4 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
- 內置進水過濾器
影片
應用範圍
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 清潔園藝機器和工具
- 陽台
- 清潔小型汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 腳踏車