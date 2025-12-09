快如閃電： K 2 高壓清洗機配備噴槍和帶有螺旋噴桿，可立即清除車輛、台階、園林工具和戶外家具上的污垢。這款緊湊型設備非常適合您的周圍的所有臨時清潔任務。所提供的噴槍上的高低壓可調噴桿可在輪廓表面上產生有針對性的清潔效果。 螺旋噴桿上的旋轉噴頭甚至可以清除最頑固的污垢。由於重量輕和實用的提手，您可以輕鬆地將 K 2 攜帶到任何需要的地方。快速連接系統提供了額外的便利，因為其快速接頭允許將四米長的高壓軟管輕鬆地插入和安裝於噴槍上。所有提供的配件都可以輕鬆存放在 K 2 上。