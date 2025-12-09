高壓清洗機 K 2 Compact
K 2 Compact，易於運輸且易於收納：K 2 Compact高壓清洗機可清潔家庭周圍的灰塵。區域性能為20平方米/每小時。
儘管其緊湊的尺寸，K 2 Compact仍可提供高壓清洗機的全部功能，同時又保持了靈活性和靈活性。該設備可以方便地收納並且佔用很少的空間。高壓軟管可以存放在前蓋上。配備快接槍把、4 m高壓軟管、螺旋噴桿和濾水器，K 2 Compact非常適合偶爾使用，並在花園家具、工具、自行車和房屋周圍輕度清潔。區域性能為20平方米/每小時。
特點和好處
高壓管可收納於主機前蓋上軟管可以方便地掛在前蓋上。
舒適地使用主機易於運輸。當不需要提手時，它可以收納收進外殼中。
容易連接高壓軟管可快速輕鬆地安裝於主機上或從主機與噴槍上移除。
整合式的配件收納
- 噴槍始終在手可及的地方，清潔完成後，所有物品都可以緊湊地存放在設備上。
技術規格
|電力供應(伏特) (Ph/V/Hz)
|1 / 127 / 60
|壓力 (psi)
|max. 1600
|水量 (l/h)
|max. 360
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|20
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1400
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|3.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|4.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|180 x 219 x 389
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 120 Q
- 單孔強力噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 4 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 自吸
- 可調整的拉桿
- 內置進水過濾器
應用範圍
- 腳踏車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽臺家具