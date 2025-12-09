高壓清洗機 K 2 Compact

K 2 Compact，易於運輸且易於收納：K 2 Compact高壓清洗機可清潔家庭周圍的灰塵。區域性能為20平方米/每小時。

儘管其緊湊的尺寸，K 2 Compact仍可提供高壓清洗機的全部功能，同時又保持了靈活性和靈活性。該設備可以方便地收納並且佔用很少的空間。高壓軟管可以存放在前蓋上。配備快接槍把、4 m高壓軟管、螺旋噴桿和濾水器，K 2 Compact非常適合偶爾使用，並在花園家具、工具、自行車和房屋周圍輕度清潔。區域性能為20平方米/每小時。

特點和好處
高壓清洗機 K 2 Compact: 高壓管可收納於主機前蓋上
高壓管可收納於主機前蓋上
軟管可以方便地掛在前蓋上。
高壓清洗機 K 2 Compact: 舒適地使用
舒適地使用
主機易於運輸。當不需要提手時，它可以收納收進外殼中。
高壓清洗機 K 2 Compact: 容易連接
容易連接
高壓軟管可快速輕鬆地安裝於主機上或從主機與噴槍上移除。
整合式的配件收納
  • 噴槍始終在手可及的地方，清潔完成後，所有物品都可以緊湊地存放在設備上。

技術規格

技術規格

電力供應(伏特) (Ph/V/Hz) 1 / 127 / 60
壓力 (psi) max. 1600
水量 (l/h) max. 360
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 20
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (W) 1400
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 3.7
重量(包裝後公斤) (kg) 4.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 180 x 219 x 389

主機規格或內含配件

  • 主機高壓快接口: G 120 Q
  • 單孔強力噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 4 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 自吸
  • 可調整的拉桿
  • 內置進水過濾器
高壓清洗機 K 2 Compact
應用範圍
  • 腳踏車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
