儘管其緊湊的尺寸，K 2 Compact仍可提供高壓清洗機的全部功能，同時又保持了靈活性和靈活性。該設備可以方便地收納並且佔用很少的空間。高壓軟管可以存放在前蓋上。配備快接槍把、4 m高壓軟管、螺旋噴桿和濾水器，K 2 Compact非常適合偶爾使用，並在花園家具、工具、自行車和房屋周圍輕度清潔。區域性能為20平方米/每小時。