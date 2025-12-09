高壓清洗機 K 2 Power Control
透過凱馳家用應用程式將成為你的清潔顧問：凱馳 K 2 Power Control 高壓清洗機，用於清潔自行車、花園工具或花園家具等。
使用凱馳家用與園藝行動應用程式成為清潔專家：與凱馳 K 2 Power Control 高壓清洗機結合使用，您可以獲得頂級清潔效果。該應用程式包含有用的清潔顧問，它為用戶提供每項清潔任務的實用提示和技巧。該應用程式還提供全面的服務，包括有關設備、應用程式和凱馳服務入口網站的資訊。高壓清洗機配備了高壓槍和 1 個帶有快拆式的噴槍。壓力等級可以直接在高低壓可調噴桿上調整 - 以便最大限度地控制每項清潔任務。該設備還配有可調節高度的伸縮拉桿，方便運輸和存放；一條自吸管，可輕鬆使用清潔劑；實用的配件支架、高壓槍和電源線，以及一根 5 m 長的高壓管。
特點和好處
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
快接式噴槍與噴桿易於安裝和轉動－有兩種不同的噴槍可供選擇。 最佳壓力設定 – 可選擇三種壓力設定和一種清潔劑設定。 易於控制 - 噴槍上的符號顯示已設定的設定。
高度可調整的拉桿方便拉起調整高度。 完全可伸縮，以達到最佳存儲效果。
整合自吸管
- 使用高壓清洗機的清潔劑快速、方便和舒適。
- 可以毫無抱怨的使用。用於清潔劑的自吸軟管。
技術規格
|電力供應(伏特) (V/Hz)
|110 - 120 / 50 - 60
|壓力 (psi)
|max. 1600
|水量 (l/h)
|max. 360
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|20
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1400
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|4.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|247 x 280 x 586
主機規格或內含配件
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 5 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 自吸
- 可調整的拉桿
- 內置進水過濾器
應用範圍
- 腳踏車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽臺家具