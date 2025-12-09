使用凱馳家用與園藝行動應用程式成為清潔專家：與凱馳 K 2 Power Control 高壓清洗機結合使用，您可以獲得頂級清潔效果。該應用程式包含有用的清潔顧問，它為用戶提供每項清潔任務的實用提示和技巧。該應用程式還提供全面的服務，包括有關設備、應用程式和凱馳服務入口網站的資訊。高壓清洗機配備了高壓槍和 1 個帶有快拆式的噴槍。壓力等級可以直接在高低壓可調噴桿上調整 - 以便最大限度地控制每項清潔任務。該設備還配有可調節高度的伸縮拉桿，方便運輸和存放；一條自吸管，可輕鬆使用清潔劑；實用的配件支架、高壓槍和電源線，以及一根 5 m 長的高壓管。