高壓清洗機 K 2 Power Control

透過凱馳家用應用程式將成為你的清潔顧問：凱馳 K 2 Power Control 高壓清洗機，用於清潔自行車、花園工具或花園家具等。

使用凱馳家用與園藝行動應用程式成為清潔專家：與凱馳 K 2 Power Control 高壓清洗機結合使用，您可以獲得頂級清潔效果。該應用程式包含有用的清潔顧問，它為用戶提供每項清潔任務的實用提示和技巧。該應用程式還提供全面的服務，包括有關設備、應用程式和凱馳服務入口網站的資訊。高壓清洗機配備了高壓槍和 1 個帶有快拆式的噴槍。壓力等級可以直接在高低壓可調噴桿上調整 - 以便最大限度地控制每項清潔任務。該設備還配有可調節高度的伸縮拉桿，方便運輸和存放；一條自吸管，可輕鬆使用清潔劑；實用的配件支架、高壓槍和電源線，以及一根 5 m 長的高壓管。

特點和好處
高壓清洗機 K 2 Power Control: 凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
高壓清洗機 K 2 Power Control: 快接式噴槍與噴桿
易於安裝和轉動－有兩種不同的噴槍可供選擇。 最佳壓力設定 – 可選擇三種壓力設定和一種清潔劑設定。 易於控制 - 噴槍上的符號顯示已設定的設定。
高壓清洗機 K 2 Power Control: 高度可調整的拉桿
方便拉起調整高度。 完全可伸縮，以達到最佳存儲效果。
整合自吸管
  • 使用高壓清洗機的清潔劑快速、方便和舒適。
  • 可以毫無抱怨的使用。用於清潔劑的自吸軟管。

技術規格

技術規格

電力供應(伏特) (V/Hz) 110 - 120 / 50 - 60
壓力 (psi) max. 1600
水量 (l/h) max. 360
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 20
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (W) 1400
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 4.1
重量(包裝後公斤) (kg) 6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 247 x 280 x 586

主機規格或內含配件

  • 高低壓可調式噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 5 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 自吸
  • 可調整的拉桿
  • 內置進水過濾器
應用範圍
  • 腳踏車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

