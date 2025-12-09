高壓清洗機 K 2 Universal Edition

K 2 Universal高壓清洗機是為偶爾使用而設計的，可以可靠地清除家庭周圍的輕污垢。

無論是青苔覆蓋的台階、破舊的牆壁還是骯髒的園藝工具，帶有螺旋噴桿的K 2 Universal高壓清洗機都會使髒汙迅速脫落。緊湊型設備非常適合家庭和院子中所有偶爾的清潔任務。所提供的螺旋噴桿甚至可以清除頑固的污垢。由於其輕巧的重量和內置的便於攜帶的手柄，您可以輕鬆地將K 2 Universal運輸到需要的地方。快接系統提供了更多的便利，因為它的快接允許將五米長的高壓軟管輕鬆地與主機和噴槍上。設備上巧妙的收納架讓配件均可輕鬆存放在K 2 Universal Edition上。甚至可以將電源線整齊地收放在整合電線收納處中。

特點和好處
高壓清洗機 K 2 Universal Edition: 整合電源線收納槽
整合電源線收納槽
電源線可以整齊地以節省空間的方式存放。
高壓清洗機 K 2 Universal Edition: 方便的配件收納
方便的配件收納
透過將高壓軟管，噴桿和槍把可以輕鬆收起它們。
高壓清洗機 K 2 Universal Edition: 快接系統
快接系統
快接式高壓軟管可以簡單的從主機上或槍把上拆卸下。
輕巧與緊湊的造型
  • 設備可以輕鬆攜帶和運輸。

技術規格

技術規格

電力供應(伏特) (V/Hz) 127 / 50 - 60
壓力 (psi) max. 1600
水量 (l/h) max. 280
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 20
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (W) 1400
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 3.7
重量(包裝後公斤) (kg) 5.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 182 x 280 x 390

主機規格或內含配件

  • 主機高壓快接口: G 120 Q
  • 單孔強力噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 5 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 內置進水過濾器
高壓清洗機 K 2 Universal Edition
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌