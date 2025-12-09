無論是青苔覆蓋的台階、破舊的牆壁還是骯髒的園藝工具，帶有螺旋噴桿的K 2 Universal高壓清洗機都會使髒汙迅速脫落。緊湊型設備非常適合家庭和院子中所有偶爾的清潔任務。所提供的螺旋噴桿甚至可以清除頑固的污垢。由於其輕巧的重量和內置的便於攜帶的手柄，您可以輕鬆地將K 2 Universal運輸到需要的地方。快接系統提供了更多的便利，因為它的快接允許將五米長的高壓軟管輕鬆地與主機和噴槍上。設備上巧妙的收納架讓配件均可輕鬆存放在K 2 Universal Edition上。甚至可以將電源線整齊地收放在整合電線收納處中。