高壓清洗機 K 2 Universal Edition
K 2 Universal高壓清洗機是為偶爾使用而設計的，可以可靠地清除家庭周圍的輕污垢。
無論是青苔覆蓋的台階、破舊的牆壁還是骯髒的園藝工具，帶有螺旋噴桿的K 2 Universal高壓清洗機都會使髒汙迅速脫落。緊湊型設備非常適合家庭和院子中所有偶爾的清潔任務。所提供的螺旋噴桿甚至可以清除頑固的污垢。由於其輕巧的重量和內置的便於攜帶的手柄，您可以輕鬆地將K 2 Universal運輸到需要的地方。快接系統提供了更多的便利，因為它的快接允許將五米長的高壓軟管輕鬆地與主機和噴槍上。設備上巧妙的收納架讓配件均可輕鬆存放在K 2 Universal Edition上。甚至可以將電源線整齊地收放在整合電線收納處中。
特點和好處
整合電源線收納槽電源線可以整齊地以節省空間的方式存放。
方便的配件收納透過將高壓軟管，噴桿和槍把可以輕鬆收起它們。
快接系統快接式高壓軟管可以簡單的從主機上或槍把上拆卸下。
輕巧與緊湊的造型
- 設備可以輕鬆攜帶和運輸。
技術規格
|電力供應(伏特) (V/Hz)
|127 / 50 - 60
|壓力 (psi)
|max. 1600
|水量 (l/h)
|max. 280
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|20
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1400
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|3.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|182 x 280 x 390
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 120 Q
- 單孔強力噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 5 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 內置進水過濾器