高壓清洗機 K 3 Deluxe WCM ( 好市多獨家)

K 3 Deluxe 配備水冷馬達，適合偶爾處理中等污垢（例如，灰塵）的情況。汽車、花園圍欄或自行車上。

舒適、強大、耐用： K 3 Deluxe 採用創新的水冷非同步馬達（感應馬達），具有出色的機動性，非常適合清潔中等髒度的汽車或物業周圍的中型區域。透過高低壓可調噴桿上的簡單扭轉動作即可調整水壓。取決於清潔任務和污染程度。帶有旋轉點噴頭螺旋噴桿是清除頑固污垢的理想選擇。

特點和好處
高壓清洗機 K 3 Deluxe WCM ( 好市多獨家): 水冷感應式馬達
水冷感應式馬達
非常強大
高壓清洗機 K 3 Deluxe WCM ( 好市多獨家): 快接系統
快接系統
水管可以輕鬆地卡入和拔出。
高壓清洗機 K 3 Deluxe WCM ( 好市多獨家): 螺旋噴桿
螺旋噴桿
旋轉噴頭可非常有力且有效地清潔頑固污垢。
整合清潔劑桶
  • 方便使用清潔劑來處理重度污垢。
可調整的拉桿
  • 易於運輸和操縱。

技術規格

電壓(伏特) (V) 110
頻率(赫茲) (Hz) 60
壓力 (bar) max. 130
水量 (l/h) max. 380
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (W) 1200
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 13
重量(包裝後公斤) (kg) 16.2
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 394 x 289 x 542
應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 腳踏車
  • 清潔機車與輕型機車
  • 汽車
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
清潔劑
