高壓清洗機 K 3 Deluxe WCM ( 好市多獨家)
K 3 Deluxe 配備水冷馬達，適合偶爾處理中等污垢（例如，灰塵）的情況。汽車、花園圍欄或自行車上。
舒適、強大、耐用： K 3 Deluxe 採用創新的水冷非同步馬達（感應馬達），具有出色的機動性，非常適合清潔中等髒度的汽車或物業周圍的中型區域。透過高低壓可調噴桿上的簡單扭轉動作即可調整水壓。取決於清潔任務和污染程度。帶有旋轉點噴頭螺旋噴桿是清除頑固污垢的理想選擇。
特點和好處
水冷感應式馬達非常強大
快接系統水管可以輕鬆地卡入和拔出。
螺旋噴桿旋轉噴頭可非常有力且有效地清潔頑固污垢。
整合清潔劑桶
- 方便使用清潔劑來處理重度污垢。
可調整的拉桿
- 易於運輸和操縱。
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (bar)
|max. 130
|水量 (l/h)
|max. 380
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1200
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|13
|重量(包裝後公斤) (kg)
|16.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|394 x 289 x 542
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 腳踏車
- 清潔機車與輕型機車
- 汽車
- 花園 / 露台 / 陽臺家具