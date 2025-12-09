高壓清洗機 K 3 Horizontal FJ

您隨時可以信賴 K 3 Horizontal FJ 高壓清洗機：這款小助手非常適合清潔露台、花園家具和汽車上的污垢。帶泡沫噴罐。

有了小型且節省空間的 K 3 Horizontal FJ 高壓清洗機，污垢已成為過去。由於其 6 公尺長的高壓管，這款高壓清洗機非常適合在家中偶爾使用，並為小花園表面和露台以及花園家具甚至車輛帶來閃亮的光澤。配件包括泡沫噴罐，適用於產生和應用強力泡沫，用於清潔和護理汽車、石材和木質表面及外牆。使用 Vario 高低壓可調噴桿 (VPS) ，只需簡單的扭轉動作即可輕鬆調整水壓以適應表面。帶有旋轉的螺旋噴桿甚至可以鬆散最頑固的污垢，同時幫浦受到進水過濾器的保護 - 使用壽命更長。由於重量輕和實用的整合提把， K 3 Horizo​​ntal FJ 可以輕鬆運輸到任何需要的地方。快速連接系統使高壓軟管可以輕鬆地安裝設備。所有提供的配件都可以輕鬆存放在 K 3 Horizo​​ntal FJ 上。

特點和好處
高壓清洗機 K 3 Horizontal FJ: 內置配件存放空間
軟管、噴槍、槍桿和泡沫噴罐可以整齊有效地存放在設備本身上。
高壓清洗機 K 3 Horizontal FJ: 整合清潔劑自吸管
方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
高壓清洗機 K 3 Horizontal FJ: 乾淨整潔
以節省空間且整齊的方式存放軟管、噴桿、噴槍和電線。
快接系統
  • 高壓管具備方便性能夠快速接於主機上，此外也可以簡易組裝於高壓槍把上。省時不費力

技術規格

電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 60
壓力 (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
水量 (l/h) max. 330
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 25
功率(kW)或(W) (kW) 1.6
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 4.6
重量(包裝後公斤) (kg) 7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 380 x 197 x 264

主機規格或內含配件

  • 泡沫噴罐 (K3 Horizontal 標配 ): 0.3 l
  • 主機高壓快接口: G 120 Q
  • 高低壓可調式噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
  • 內置進水過濾器
  • 電源線收納處
高壓清洗機 K 3 Horizontal FJ
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

