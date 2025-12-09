有了小型且節省空間的 K 3 Horizontal FJ 高壓清洗機，污垢已成為過去。由於其 6 公尺長的高壓管，這款高壓清洗機非常適合在家中偶爾使用，並為小花園表面和露台以及花園家具甚至車輛帶來閃亮的光澤。配件包括泡沫噴罐，適用於產生和應用強力泡沫，用於清潔和護理汽車、石材和木質表面及外牆。使用 Vario 高低壓可調噴桿 (VPS) ，只需簡單的扭轉動作即可輕鬆調整水壓以適應表面。帶有旋轉的螺旋噴桿甚至可以鬆散最頑固的污垢，同時幫浦受到進水過濾器的保護 - 使用壽命更長。由於重量輕和實用的整合提把， K 3 Horizo​​ntal FJ 可以輕鬆運輸到任何需要的地方。快速連接系統使高壓軟管可以輕鬆地安裝設備。所有提供的配件都可以輕鬆存放在 K 3 Horizo​​ntal FJ 上。