高壓清洗機 K 3 Horizontal FJ
您隨時可以信賴 K 3 Horizontal FJ 高壓清洗機：這款小助手非常適合清潔露台、花園家具和汽車上的污垢。帶泡沫噴罐。
有了小型且節省空間的 K 3 Horizontal FJ 高壓清洗機，污垢已成為過去。由於其 6 公尺長的高壓管，這款高壓清洗機非常適合在家中偶爾使用，並為小花園表面和露台以及花園家具甚至車輛帶來閃亮的光澤。配件包括泡沫噴罐，適用於產生和應用強力泡沫，用於清潔和護理汽車、石材和木質表面及外牆。使用 Vario 高低壓可調噴桿 (VPS) ，只需簡單的扭轉動作即可輕鬆調整水壓以適應表面。帶有旋轉的螺旋噴桿甚至可以鬆散最頑固的污垢，同時幫浦受到進水過濾器的保護 - 使用壽命更長。由於重量輕和實用的整合提把， K 3 Horizontal FJ 可以輕鬆運輸到任何需要的地方。快速連接系統使高壓軟管可以輕鬆地安裝設備。所有提供的配件都可以輕鬆存放在 K 3 Horizontal FJ 上。
特點和好處
內置配件存放空間軟管、噴槍、槍桿和泡沫噴罐可以整齊有效地存放在設備本身上。
整合清潔劑自吸管方便且容易使用清潔劑 凱馳清潔劑（作為選配）不僅可以保護和照顧被清潔的表面，而且可以產生更有效率、更持久的效果。
乾淨整潔以節省空間且整齊的方式存放軟管、噴桿、噴槍和電線。
快接系統
- 高壓管具備方便性能夠快速接於主機上，此外也可以簡易組裝於高壓槍把上。省時不費力
技術規格
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|水量 (l/h)
|max. 330
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|25
|功率(kW)或(W) (kW)
|1.6
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|4.6
|重量(包裝後公斤) (kg)
|7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|380 x 197 x 264
主機規格或內含配件
- 泡沫噴罐 (K3 Horizontal 標配 ): 0.3 l
- 主機高壓快接口: G 120 Q
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 清潔劑吸水管
- 內置進水過濾器
- 電源線收納處