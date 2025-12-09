高壓清洗機 K 3 Power Control

K 3 Power Control 高壓清洗機配備 G 120 Q Power Control 噴槍和噴桿。透過凱馳家用行動應用程式提供清潔顧問，提供實用的技巧，以實現更有效的清潔效果。

透過 Home & Garden 行動應用程式中支援 K 3 Power Control 高壓清洗機的清潔顧問，凱馳實現了更好的清潔效果，並將使用者變成了清潔專家。該應用程式還提供全面的服務，包括有關設備、應用程式和凱馳服務入口網站的資訊。可以直接在噴槍上設定適合應用的清潔壓力，並使用 G 120 Q - 以獲得最大程度的控制和清洗表面的理想壓力。從高壓模式切換到清潔劑模式無需更換噴槍即可完成。可以從整合的清潔劑罐快速、簡單、舒適地使用清潔劑。凱馳的 K 3 Power Control 還配備可方便運輸和存放的可伸縮拉桿、可提高穩定性的支架、配件和電源線支架以及凱馳快速連接系統，令人印象深刻。該支架還可以用作第二個手提把，使該設備非常容易舉到櫃子上或放入汽車後車箱。

特點和好處
高壓清洗機 K 3 Power Control: 凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
高壓清洗機 K 3 Power Control: Power Control專用噴槍與快速接頭方便更換噴桿或配件
Power Control專用噴槍與快速接頭方便更換噴桿或配件
每個表面的最佳設置。三種壓力設置和一種清潔劑設置。 Power Control—— 手動調整顯示已設定的清洗模式。 快速連接，可輕鬆連接高壓軟管和配件。
高壓清洗機 K 3 Power Control: 高度可調整的拉桿
高度可調整的拉桿
方便拉起調整高度。 完全可伸縮，以達到最佳存儲效果。
具備清潔劑桶的解決方案
  • 清潔方便－清潔劑罐可拆下添加。
  • 清潔劑桶與劑量調節裝置讓清潔劑的應用變的更簡單。
  • 凱馳清潔劑可提高效率，保護和呵護表面。

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
壓力 (psi) max. 1700
水量 (l/h) max. 360
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 25
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (W) 1450
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 4.4
重量(包裝後公斤) (kg) 6.9
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 297 x 281 x 677

主機規格或內含配件

  • 主機高壓快接口: G 120 Power Control 槍把
  • 高低壓可調式噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 6 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 水箱
  • 清潔劑盒/可分離
  • 內置進水過濾器
應用範圍
  • 腳踏車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 居家周圍與庭院
  • 清潔機車與輕型機車
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

