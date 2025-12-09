高壓清洗機 K 3 Power Control
K 3 Power Control 高壓清洗機配備 G 120 Q Power Control 噴槍和噴桿。透過凱馳家用行動應用程式提供清潔顧問，提供實用的技巧，以實現更有效的清潔效果。
透過 Home & Garden 行動應用程式中支援 K 3 Power Control 高壓清洗機的清潔顧問，凱馳實現了更好的清潔效果，並將使用者變成了清潔專家。該應用程式還提供全面的服務，包括有關設備、應用程式和凱馳服務入口網站的資訊。可以直接在噴槍上設定適合應用的清潔壓力，並使用 G 120 Q - 以獲得最大程度的控制和清洗表面的理想壓力。從高壓模式切換到清潔劑模式無需更換噴槍即可完成。可以從整合的清潔劑罐快速、簡單、舒適地使用清潔劑。凱馳的 K 3 Power Control 還配備可方便運輸和存放的可伸縮拉桿、可提高穩定性的支架、配件和電源線支架以及凱馳快速連接系統，令人印象深刻。該支架還可以用作第二個手提把，使該設備非常容易舉到櫃子上或放入汽車後車箱。
特點和好處
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
Power Control專用噴槍與快速接頭方便更換噴桿或配件每個表面的最佳設置。三種壓力設置和一種清潔劑設置。 Power Control—— 手動調整顯示已設定的清洗模式。 快速連接，可輕鬆連接高壓軟管和配件。
高度可調整的拉桿方便拉起調整高度。 完全可伸縮，以達到最佳存儲效果。
具備清潔劑桶的解決方案
- 清潔方便－清潔劑罐可拆下添加。
- 清潔劑桶與劑量調節裝置讓清潔劑的應用變的更簡單。
- 凱馳清潔劑可提高效率，保護和呵護表面。
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|50 / 60
|壓力 (psi)
|max. 1700
|水量 (l/h)
|max. 360
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|25
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (W)
|1450
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|4.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|6.9
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|297 x 281 x 677
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 120 Power Control 槍把
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 6 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 水箱
- 清潔劑盒/可分離
- 內置進水過濾器
應用範圍
- 腳踏車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 居家周圍與庭院
- 清潔機車與輕型機車