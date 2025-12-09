透過 Home & Garden 行動應用程式中支援 K 3 Power Control 高壓清洗機的清潔顧問，凱馳實現了更好的清潔效果，並將使用者變成了清潔專家。該應用程式還提供全面的服務，包括有關設備、應用程式和凱馳服務入口網站的資訊。可以直接在噴槍上設定適合應用的清潔壓力，並使用 G 120 Q - 以獲得最大程度的控制和清洗表面的理想壓力。從高壓模式切換到清潔劑模式無需更換噴槍即可完成。可以從整合的清潔劑罐快速、簡單、舒適地使用清潔劑。凱馳的 K 3 Power Control 還配備可方便運輸和存放的可伸縮拉桿、可提高穩定性的支架、配件和電源線支架以及凱馳快速連接系統，令人印象深刻。該支架還可以用作第二個手提把，使該設備非常容易舉到櫃子上或放入汽車後車箱。