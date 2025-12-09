高壓清洗機 K 4 Power Control
可以透過凱馳家用與園藝行動應用程式獲得最佳支持，包括。標準配件包含： K 4 Power Control 高壓清洗機配備 G 160 Q Power Control 噴槍和噴桿。
K 4 Power Control 高壓清洗機能夠以適當的壓力輕鬆清潔每個表面。透過凱馳家用與園藝行動應用程式，您也可以輕鬆找到合適的壓力。應用程式中整合的應用顧問為使用者提供有關每種清潔情況和清潔物件的實用提示，以實現完美的清潔效果。除了應用顧問之外，該應用程式還提供其他有用的功能，例如組裝說明、維護和保養說明以及凱馳服務入口網站。當找到正確的壓力水平後，可以透過轉動噴槍輕鬆設定壓力，並在 G 160 Q Power Control 噴槍上目視。 K 4 Power Control 還配備了 Kärcher Plug 'n' Clean 快插式清潔劑系統（可輕鬆更換清潔劑）、可實現舒適運輸的伸縮拉桿以及可輕鬆取放配件的收納空間，這也令人印象深刻。
特點和好處
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
Power Control專用噴槍與快速接頭方便更換噴桿或配件每個表面的最佳設置。三種壓力設置和一種清潔劑設置。 Power Control—— 手動調整顯示已設定的清洗模式。 快速連接，可輕鬆連接高壓軟管和配件。
Plug 'n' Clean 清潔劑快插系統創新的 Plug 'n' Clean 清潔劑快插系統 使用高壓清洗機的清潔劑快速、方便和舒適。 凱馳清潔劑可提高效率，保護和呵護表面。
高度可調整的拉桿
- 方便拉起調整高度。
- 完全可伸縮，以達到最佳存儲效果。
技術規格
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|水量 (l/h)
|max. 420
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|30
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (kW)
|1.8
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|13
|重量(包裝後公斤) (kg)
|16.5
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|402 x 306 x 588
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 160 Q Power Control 噴槍
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 8 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 整合收納籃
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 快插式清潔劑系統
- 可調整的拉桿
- 水冷式馬達
- 內置進水過濾器
應用範圍
- 腳踏車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 居家周圍與庭院
- 清潔機車與輕型機車
- 清潔小型汽車