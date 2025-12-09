K 4 Power Control 高壓清洗機能夠以適當的壓力輕鬆清潔每個表面。透過凱馳家用與園藝行動應用程式，您也可以輕鬆找到合適的壓力。應用程式中整合的應用顧問為使用者提供有關每種清潔情況和清潔物件的實用提示，以實現完美的清潔效果。除了應用顧問之外，該應用程式還提供其他有用的功能，例如組裝說明、維護和保養說明以及凱馳服務入口網站。當找到正確的壓力水平後，可以透過轉動噴槍輕鬆設定壓力，並在 G 160 Q Power Control 噴槍上目視。 K 4 Power Control 還配備了 Kärcher Plug 'n' Clean 快插式清潔劑系統（可輕鬆更換清潔劑）、可實現舒適運輸的伸縮拉桿以及可輕鬆取放配件的收納空間，這也令人印象深刻。