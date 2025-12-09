高壓清洗機 K 5
K5 系列高壓清洗機屬於德國凱馳旗艦機種是專門為在更大的汽車，房子或船隻所設計經常性使用清潔污垢。
K5 的基本功能具備大型把手，快速連接噴槍， 9米快接式高壓軟管和一個進水口水過濾器來保護幫浦。高低壓可調式噴桿（ VPS ）的壓力可以簡單地透過扭轉它進行水壓調整，具備強大扇型沖洗，螺旋噴桿旋轉點噴射，消除最頑固的污垢。總之：K5 系列基本款是對較大的汽車，房子或船中度污垢或經常使用最理想的設備。
特點和好處
大輪子即使在崎嶇的地形（例如花園小徑）上，也可實現安全便捷的運輸。
快插式清潔劑系統多虧了即插即用清潔劑調整系統可以快速更換只要輕輕轉一下
整齊的收納於掛鉤上好用的電線掛鉤能讓電線整齊收納
技術規格
|電壓(伏特) (V)
|127
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (psi)
|max. 2000
|水量 (l/h)
|max. 360
|功率(kW)或(W) (W)
|1600
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|15
|重量(包裝後公斤) (kg)
|20
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|344 x 396 x 875
主機規格或內含配件
- 清潔劑: 多用途清潔劑 RM 626, 1 l
- 主機高壓快接口: G 180 Q
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 9 m, 橡膠
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 快插式清潔劑系統
- 內置進水過濾器
- 自吸自來水桶