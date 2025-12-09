高壓清洗機 K 5

K5 系列高壓清洗機屬於德國凱馳旗艦機種是專門為在更大的汽車，房子或船隻所設計經常性使用清潔污垢。

K5 的基本功能具備大型把手，快速連接噴槍， 9米快接式高壓軟管和一個進水口水過濾器來保護幫浦。高低壓可調式噴桿（ VPS ）的壓力可以簡單地透過扭轉它進行水壓調整，具備強大扇型沖洗，螺旋噴桿旋轉點噴射，消除最頑固的污垢。總之：K5 系列基本款是對較大的汽車，房子或船中度污垢或經常使用最理想的設備。

特點和好處
高壓清洗機 K 5: 大輪子
大輪子
即使在崎嶇的地形（例如花園小徑）上，也可實現安全便捷的運輸。
高壓清洗機 K 5: 快插式清潔劑系統
快插式清潔劑系統
多虧了即插即用清潔劑調整系統可以快速更換只要輕輕轉一下
高壓清洗機 K 5: 整齊的收納於掛鉤上
整齊的收納於掛鉤上
好用的電線掛鉤能讓電線整齊收納

技術規格

技術規格

電壓(伏特) (V) 127
頻率(赫茲) (Hz) 60
壓力 (psi) max. 2000
水量 (l/h) max. 360
功率(kW)或(W) (W) 1600
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 15
重量(包裝後公斤) (kg) 20
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 344 x 396 x 875

主機規格或內含配件

  • 清潔劑: 多用途清潔劑 RM 626, 1 l
  • 主機高壓快接口: G 180 Q
  • 高低壓可調式噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 9 m, 橡膠
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 快插式清潔劑系統
  • 內置進水過濾器
  • 自吸自來水桶
高壓清洗機 K 5
高壓清洗機 K 5
高壓清洗機 K 5
配件
清潔劑
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌