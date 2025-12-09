K5 的基本功能具備大型把手，快速連接噴槍， 9米快接式高壓軟管和一個進水口水過濾器來保護幫浦。高低壓可調式噴桿（ VPS ）的壓力可以簡單地透過扭轉它進行水壓調整，具備強大扇型沖洗，螺旋噴桿旋轉點噴射，消除最頑固的污垢。總之：K5 系列基本款是對較大的汽車，房子或船中度污垢或經常使用最理想的設備。