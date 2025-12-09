高壓清洗機 K 5 Power Control

更強大的清潔方式：K 5 Power Control 高壓清洗機配合凱馳行動裝置應用軟體、G 160 Q Power Control 噴槍、高低壓可調噴桿和凱馳Plug 'n' Clean快插清潔劑系統。

為了更好的控制和更好的清潔體驗 —— 使用凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體，用戶可以在許多清潔情況和不同的清潔對像上得到幫助。應用軟體描述了所選清潔對象的最佳壓力與調整。可以透過高低壓可調噴桿手動調節壓力。該應用程式還提供其他有用的功能，例如組裝說明、維護和保養說明，以及有趣的 Side by Side 照片分享。其他設備細節如： G 160 Q Power Control 噴槍、螺旋噴桿、用於快速清潔更換清潔劑的 Plug 'n' Clean 清潔劑系統、舒適運輸和節省空間的高品質鋁製伸縮拉桿，快速連接系統，用於輕鬆、省時地連接和移除高壓軟管、設備和噴槍，以及易於使用的配件收納方式。

特點和好處
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
每個表面的最佳設置。三種壓力設置和一種清潔劑設置。 Power Control—— 手動調整顯示已設定的清洗模式。 快速連接，可輕鬆連接高壓軟管和配件。
創新的 Plug 'n' Clean 清潔劑快插系統 使用高壓清洗機的清潔劑快速、方便和舒適。 凱馳清潔劑可提高效率，保護和呵護表面。
伸縮拉桿由高品質鋁金屬製
  • 可以適應不同身高的人。
  • 伸縮手把的高度可以透過拉動來調節。
  • 完全可伸縮的手把，節省空間。

技術規格

電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120
頻率(赫茲) (Hz) 60
壓力 (bar) max. 135
水量 (l/h) max. 318
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 40
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (kW) 2.1
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 13.5
重量(包裝後公斤) (kg) 17
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 402 x 306 x 588

主機規格或內含配件

  • 主機高壓快接口: G 160 Q Power Control 噴槍
  • 高低壓可調式噴桿
  • 螺旋噴桿
  • 高壓管: 10 m
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 整合收納籃
  • 主機快速接頭
  • 清潔劑的應用: 快插式清潔劑系統
  • 可調整的拉桿
  • 水冷式馬達
  • 內置進水過濾器
  • 自吸自來水桶
應用範圍
  • 腳踏車
  • 清潔園藝機器和工具
  • 花園 / 露台 / 陽臺家具
  • 居家周圍與庭院
  • 清潔機車與輕型機車
  • 清潔小型汽車
  • 戶外台階
  • 清潔中型汽車與小貨車
  • 花園圍牆與石牆
  • 牆面
配件
清潔劑
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

