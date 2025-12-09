高壓清洗機 K 5 Power Control
更強大的清潔方式：K 5 Power Control 高壓清洗機配合凱馳行動裝置應用軟體、G 160 Q Power Control 噴槍、高低壓可調噴桿和凱馳Plug 'n' Clean快插清潔劑系統。
為了更好的控制和更好的清潔體驗 —— 使用凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體，用戶可以在許多清潔情況和不同的清潔對像上得到幫助。應用軟體描述了所選清潔對象的最佳壓力與調整。可以透過高低壓可調噴桿手動調節壓力。該應用程式還提供其他有用的功能，例如組裝說明、維護和保養說明，以及有趣的 Side by Side 照片分享。其他設備細節如： G 160 Q Power Control 噴槍、螺旋噴桿、用於快速清潔更換清潔劑的 Plug 'n' Clean 清潔劑系統、舒適運輸和節省空間的高品質鋁製伸縮拉桿，快速連接系統，用於輕鬆、省時地連接和移除高壓軟管、設備和噴槍，以及易於使用的配件收納方式。
特點和好處
凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體讓您清洗如專家一樣 使用凱馳內建的清潔知識提供最佳清潔結果 便捷的綜合服務——關於設備、其應用程序和聯繫凱馳的所有資訊。
Power Control專用噴槍與快速接頭方便更換噴桿或配件每個表面的最佳設置。三種壓力設置和一種清潔劑設置。 Power Control—— 手動調整顯示已設定的清洗模式。 快速連接，可輕鬆連接高壓軟管和配件。
Plug 'n' Clean 清潔劑快插系統創新的 Plug 'n' Clean 清潔劑快插系統 使用高壓清洗機的清潔劑快速、方便和舒適。 凱馳清潔劑可提高效率，保護和呵護表面。
伸縮拉桿由高品質鋁金屬製
- 可以適應不同身高的人。
- 伸縮手把的高度可以透過拉動來調節。
- 完全可伸縮的手把，節省空間。
技術規格
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|120
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|壓力 (bar)
|max. 135
|水量 (l/h)
|max. 318
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|40
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (kW)
|2.1
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|13.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|17
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|402 x 306 x 588
主機規格或內含配件
- 主機高壓快接口: G 160 Q Power Control 噴槍
- 高低壓可調式噴桿
- 螺旋噴桿
- 高壓管: 10 m
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 整合收納籃
- 主機快速接頭
- 清潔劑的應用: 快插式清潔劑系統
- 可調整的拉桿
- 水冷式馬達
- 內置進水過濾器
- 自吸自來水桶
應用範圍
- 腳踏車
- 清潔園藝機器和工具
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 居家周圍與庭院
- 清潔機車與輕型機車
- 清潔小型汽車
- 戶外台階
- 清潔中型汽車與小貨車
- 花園圍牆與石牆
- 牆面