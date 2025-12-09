為了更好的控制和更好的清潔體驗 —— 使用凱馳家用與園藝行動裝置應用軟體，用戶可以在許多清潔情況和不同的清潔對像上得到幫助。應用軟體描述了所選清潔對象的最佳壓力與調整。可以透過高低壓可調噴桿手動調節壓力。該應用程式還提供其他有用的功能，例如組裝說明、維護和保養說明，以及有趣的 Side by Side 照片分享。其他設備細節如： G 160 Q Power Control 噴槍、螺旋噴桿、用於快速清潔更換清潔劑的 Plug 'n' Clean 清潔劑系統、舒適運輸和節省空間的高品質鋁製伸縮拉桿，快速連接系統，用於輕鬆、省時地連接和移除高壓軟管、設備和噴槍，以及易於使用的配件收納方式。