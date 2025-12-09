小巧、輕巧： K Mini 是凱馳最小的高壓清洗機。由於其尺寸緊湊、重量輕，因此可以輕鬆運輸和存放。馬力非常適合快速有效地清潔陽台、花園和露台家具以及自行車和小型汽車。其操作性是不言而喻的：只需幾個步驟即可組裝高壓管和高低壓可調噴槍。使用快拆連接系統，輕鬆快速地將高壓軟管從主機安裝或移除。五米超薄 PremiumFlex 高壓軟管可防止形成惱人的扭結，並在清潔時提供最大的靈活性和移動自由度。可拆卸的配件支架可以正確存放標準配件。清潔完成後，可以將電源線收納在支架上並固定。由於尺寸較小， K Mini 可以輕鬆存放在內部和外部區域。