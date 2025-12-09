高壓清洗機 K Mini
凱馳最小的高壓清洗機可立即清除污垢，並且由於其重量輕且尺寸實用，因此可以輕鬆運輸和收納。
小巧、輕巧： K Mini 是凱馳最小的高壓清洗機。由於其尺寸緊湊、重量輕，因此可以輕鬆運輸和存放。馬力非常適合快速有效地清潔陽台、花園和露台家具以及自行車和小型汽車。其操作性是不言而喻的：只需幾個步驟即可組裝高壓管和高低壓可調噴槍。使用快拆連接系統，輕鬆快速地將高壓軟管從主機安裝或移除。五米超薄 PremiumFlex 高壓軟管可防止形成惱人的扭結，並在清潔時提供最大的靈活性和移動自由度。可拆卸的配件支架可以正確存放標準配件。清潔完成後，可以將電源線收納在支架上並固定。由於尺寸較小， K Mini 可以輕鬆存放在內部和外部區域。
特點和好處
緊湊且重量輕的主機可以輕鬆存放在室內和室外區域。 更彈性的清潔與搬動。
可拆卸的配件收納架便利的配件收納方式
特別細且耐用的 PremiumFlex 高壓管輕鬆纏繞和鬆開高壓軟管，不會形成任何扭結。 清潔時提供最大彈性。
高壓管收納盒
- 快速輕鬆地捲繞和展開電源線。
- 電源線牢固地固定在設備支架周圍。
快接系統
- 高壓軟管可快速輕鬆地安裝於主機上或從主機與噴槍上移除。
技術規格
|電力供應(伏特) (Ph/V/Hz)
|1 / 127 / 50 - 60
|壓力 (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|水量 (l/h)
|max. 360
|清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h)
|20
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 40
|功率(kW)或(W) (A)
|6
|電源線 (公尺) (m)
|5
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|3.9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|280 x 233 x 295
主機規格或內含配件
- 延伸噴桿(選購配件)
- 主機高壓快接口: G 110 Q Short
- 高低壓可調式噴桿
- 高壓管: 5 m, PremiumFlex
- 3/4"園藝用管轉接器
設備
- 主機快速接頭
- 內置進水過濾器
- 電源線收納處
影片