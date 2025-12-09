高壓清洗機 K Mini

凱馳最小的高壓清洗機可立即清除污垢，並且由於其重量輕且尺寸實用，因此可以輕鬆運輸和收納。

小巧、輕巧： K Mini 是凱馳最小的高壓清洗機。由於其尺寸緊湊、重量輕，因此可以輕鬆運輸和存放。馬力非常適合快速有效地清潔陽台、花園和露台家具以及自行車和小型汽車。其操作性是不言而喻的：只需幾個步驟即可組裝高壓管和高低壓可調噴槍。使用快拆連接系統，輕鬆快速地將高壓軟管從主機安裝或移除。五米超薄 PremiumFlex 高壓軟管可防止形成惱人的扭結，並在清潔時提供最大的靈活性和移動自由度。可拆卸的配件支架可以正確存放標準配件。清潔完成後，可以將電源線收納在支架上並固定。由於尺寸較小， K Mini 可以輕鬆存放在內部和外部區域。

特點和好處
高壓清洗機 K Mini: 緊湊且重量輕的主機
緊湊且重量輕的主機
可以輕鬆存放在室內和室外區域。 更彈性的清潔與搬動。
高壓清洗機 K Mini: 可拆卸的配件收納架
可拆卸的配件收納架
便利的配件收納方式
高壓清洗機 K Mini: 特別細且耐用的 PremiumFlex 高壓管
特別細且耐用的 PremiumFlex 高壓管
輕鬆纏繞和鬆開高壓軟管，不會形成任何扭結。 清潔時提供最大彈性。
高壓管收納盒
  • 快速輕鬆地捲繞和展開電源線。
  • 電源線牢固地固定在設備支架周圍。
快接系統
  • 高壓軟管可快速輕鬆地安裝於主機上或從主機與噴槍上移除。

技術規格

技術規格

電力供應(伏特) (Ph/V/Hz) 1 / 127 / 50 - 60
壓力 (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
水量 (l/h) max. 360
清潔效率 ( 平方公尺 / 每小時 ) (m²/h) 20
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 40
功率(kW)或(W) (A) 6
電源線 (公尺) (m) 5
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 3.9
重量(包裝後公斤) (kg) 5.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 280 x 233 x 295

主機規格或內含配件

  • 延伸噴桿(選購配件)
  • 主機高壓快接口: G 110 Q Short
  • 高低壓可調式噴桿
  • 高壓管: 5 m, PremiumFlex
  • 3/4"園藝用管轉接器

設備

  • 主機快速接頭
  • 內置進水過濾器
  • 電源線收納處
高壓清洗機 K Mini

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

