沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set
SP 9,500 污水沉水幫浦組具有高達 9,500 l/h 的幫浦抽汙水容量，包括浮動開關和 10 公尺布管套件，是用於抽出和輸送污水的入門級幫浦。
SP 9,500 污水幫浦組的最大汙水抽水能力為 9,500 公升 / 小時，是快速抽取和轉移水桶和花園池塘水的理想入門級型號。它能夠可靠地抽取清水和污水，其中含有直徑最大可達 20 mm 的污垢顆粒。標配布管套裝是抽取大量水（例如洪水期間）的理想解決方案。 10 公尺長的布管可以捲起，節省空間。對於污垢較多的情況，可以選配預先過濾器，以防止樹枝等堵塞幫浦葉輪。滑環密封 —— 我們專業系列中久經考驗的解決方案，適用於所有沉水幫浦 —— 也確保了幫浦的超長使用壽命。此外，還可以選擇有限保固期延長至五年。沉水污水幫浦還配備了浮動開關，可根據水位開啟和關閉幫浦，從而防止乾轉。
特點和好處
陶瓷面密封。超長使用壽命。
浮球開關根據水位打開和關閉幫浦，防止乾轉。
高壓管快速接口連接螺紋可快速簡單地連接 1" 、 1 1/4" 和 1 1/2" 軟管或 G1 連接。
特別適合抽汙水
- 可靠地幫浦送含有最大 20 mm 污垢顆粒的水。
固定浮動開關的可能性
- 用於切換到連續操作。
易操作的攜帶把手
- 握持舒適，也可用作繩索支架。
堅固且易於安裝的預過濾器作為配件
- 保護幫浦免受過度污染，從而防止幫浦葉輪被堵塞。
技術規格
技術規格
|額定功率 (W)
|300
|最大需求量 (l/h)
|< 9500
|運輸溫度 (°C)
|max. 35
|運送 (m)
|6.5
|壓力 (bar)
|max. 0.65
|粒徑 (mm)
|max. 20
|浸入深度 (m)
|max. 7
|最小殘留水量，手動 (mm)
|25
|殘水高度 (mm)
|25
|連接螺紋
|G1 1/2
|壓力側連接螺紋
|G1/2 內螺紋
|電源線 (公尺) (m)
|10
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|4.4
|重量(包裝後公斤) (kg)
|6.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|229 x 238 x 303
主機規格或內含配件
- 管線連接零件: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- 內含 10 公尺布管套件（ 1 ¼ 英吋）
- 包括不銹鋼軟管夾
設備
- 易操作的攜帶把手
- 採用快速連接技術，輕鬆連接軟管
- 手動 / 自動操作切換: 固定浮動開關的可能性
- 浮球開關
- 在自動運轉（自動）下，幫浦隨水位自動切換
- 手動操作時，幫浦連續運行，以確保最低限度的殘留水量
- 陶瓷面密封。
應用範圍
- 從花園池塘抽水
- 洪水發生時使用