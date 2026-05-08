SP 9,500 污水幫浦組的最大汙水抽水能力為 9,500 公升 / 小時，是快速抽取和轉移水桶和花園池塘水的理想入門級型號。它能夠可靠地抽取清水和污水，其中含有直徑最大可達 20 mm 的污垢顆粒。標配布管套裝是抽取大量水（例如洪水期間）的理想解決方案。 10 公尺長的布管可以捲起，節省空間。對於污垢較多的情況，可以選配預先過濾器，以防止樹枝等堵塞幫浦葉輪。滑環密封 —— 我們專業系列中久經考驗的解決方案，適用於所有沉水幫浦 —— 也確保了幫浦的超長使用壽命。此外，還可以選擇有限保固期延長至五年。沉水污水幫浦還配備了浮動開關，可根據水位開啟和關閉幫浦，從而防止乾轉。