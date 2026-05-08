沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set

SP 9,500 污水沉水幫浦組具有高達 9,500 l/h 的幫浦抽汙水容量，包括浮動開關和 10 公尺布管套件，是用於抽出和輸送污水的入門級幫浦。

SP 9,500 污水幫浦組的最大汙水抽水能力為 9,500 公升 / 小時，是快速抽取和轉移水桶和花園池塘水的理想入門級型號。它能夠可靠地抽取清水和污水，其中含有直徑最大可達 20 mm 的污垢顆粒。標配布管套裝是抽取大量水（例如洪水期間）的理想解決方案。 10 公尺長的布管可以捲起，節省空間。對於污垢較多的情況，可以選配預先過濾器，以防止樹枝等堵塞幫浦葉輪。滑環密封 —— 我們專業系列中久經考驗的解決方案，適用於所有沉水幫浦 —— 也確保了幫浦的超長使用壽命。此外，還可以選擇有限保固期延長至五年。沉水污水幫浦還配備了浮動開關，可根據水位開啟和關閉幫浦，從而防止乾轉。

特點和好處
沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set: 陶瓷面密封。
陶瓷面密封。
超長使用壽命。
沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set: 浮球開關
浮球開關
根據水位打開和關閉幫浦，防止乾轉。
沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set: 高壓管快速接口
高壓管快速接口
連接螺紋可快速簡單地連接 1" 、 1 1/4" 和 1 1/2" 軟管或 G1 連接。
特別適合抽汙水
  • 可靠地幫浦送含有最大 20 mm 污垢顆粒的水。
固定浮動開關的可能性
  • 用於切換到連續操作。
易操作的攜帶把手
  • 握持舒適，也可用作繩索支架。
堅固且易於安裝的預過濾器作為配件
  • 保護幫浦免受過度污染，從而防止幫浦葉輪被堵塞。

技術規格

技術規格

額定功率 (W) 300
最大需求量 (l/h) < 9500
運輸溫度 (°C) max. 35
運送 (m) 6.5
壓力 (bar) max. 0.65
粒徑 (mm) max. 20
浸入深度 (m) max. 7
最小殘留水量，手動 (mm) 25
殘水高度 (mm) 25
連接螺紋 G1 1/2
壓力側連接螺紋 G1/2 內螺紋
電源線 (公尺) (m) 10
電壓(伏特) (V) 110
頻率(赫茲) (Hz) 60
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 4.4
重量(包裝後公斤) (kg) 6.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 229 x 238 x 303

主機規格或內含配件

  • 管線連接零件: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • 內含 10 公尺布管套件（ 1 ¼ 英吋）
  • 包括不銹鋼軟管夾

設備

  • 易操作的攜帶把手
  • 採用快速連接技術，輕鬆連接軟管
  • 手動 / 自動操作切換: 固定浮動開關的可能性
  • 浮球開關
  • 在自動運轉（自動）下，幫浦隨水位自動切換
  • 手動操作時，幫浦連續運行，以確保最低限度的殘留水量
  • 陶瓷面密封。
沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set
沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set
沉水汙水幫浦 SP 9.500 Dirt Set
應用範圍
  • 從花園池塘抽水
  • 洪水發生時使用
配件
官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司