鑽孔，掃地，真空吸塵

快速且便捷地掃地

對於少量灰塵，並不是每次都要使用真空吸塵器。新型KB5電動掃地機掃地迅速且舒服，並能夠徹底清掃。它採用無線和電池供電式設計，可隨手就用，並且非常輕，使用非常便捷。智能化設計讓清掃可觸及距離邊沿1mm的地方。您可忘記畚箕和掃把了。