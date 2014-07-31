鑽孔，掃地，真空吸塵
無塵鑽孔
通過德國凱馳家用途清潔產品配件鑽孔灰塵收集吸頭，用戶在鑽孔時不會產生任何灰塵。您不再需要有個人協助您工作，也不需要額外的附件或設備，如真空吸塵器等。鑽孔灰塵收集吸頭可配合任何鑽具使用（最大鑽孔直徑15mm），左右手均可使用，並且適用於所有普通內牆表面。
以下是該設備如何工作的：
- 定位：在標記好鑽孔點之後，隻需簡單地將鑽孔灰塵收集吸頭放置到鑽具上，並將其定位在標記點上。
- 按壓：現在將鑽孔灰塵收集吸頭按壓到牆上 - 當真空保持功能啟動后，在整個鑽孔過程中該設備將自動吸在牆上。
- 鑽孔：鑽孔灰塵收集吸頭讓鑽孔變得如此簡單。設備會緊固地吸在牆上，您可以空出手來進行鑽孔。
快速且便捷地掃地
對於少量灰塵，並不是每次都要使用真空吸塵器。新型KB5電動掃地機掃地迅速且舒服，並能夠徹底清掃。它採用無線和電池供電式設計，可隨手就用，並且非常輕，使用非常便捷。智能化設計讓清掃可觸及距離邊沿1mm的地方。您可忘記畚箕和掃把了。
- 電動掃地機的滾刷可非常簡單地拆下清洗或更換。
- 長效型鋰電池可直接充電。
- 將握把往後拉即可啟動清掃。
- 可清掃到離邊沿近至1mm的地方。
- 大型集塵盒可以方便地拆卸和傾倒垃圾。
多功能吸塵器
最強大的多功能吸塵器。
德國凱馳通用型多功能吸塵器提供了卓越的吸力和極佳的能源效率，可用於任何地方，並採用了新型過濾器更換技術和專門開發的配件。
不管是乾、濕、粗、細灰塵：德國凱馳多功能吸塵器都能夠一直提供最佳的吸塵性能，確保全面的清潔效果。小結：德國凱馳為每種應用需求提供合適的解決方案 - 包括偶爾適用和高負荷使用。
由於採用了特殊的高能效電機和動力優化的結構與附件，新型德國凱馳多功能吸塵器不僅比以前的型號更加強大，而且是消費市場上吸力最大的設備。
優點小結：最佳的吸塵性能，節約大量時間，通用性。
通過創新的過濾器更換技術，中級和頂級系列產品的過濾器可在數秒之內完成拆卸。此外，我們功能吸塵器中採用板式過濾器裝在設備頭的過濾器箱中，這意味著隻需簡單兩步即可快速拆卸。只要打開濾筒並拆卸過濾器 - 完成！
優點小結：更快速、更便捷地拆卸過濾器，不接觸灰塵，不會灰塵四散。
通過齊全的新系列配件，包括乾濕兩用地板吸頭、吸塵延長管、吸塵軟管和手柄，所有新型設備都能夠確保完美的清潔效果和最佳的易用性。所有類型的污垢都可以被快速地清除，沒有任何殘留。
優點小結：完美的清潔效果，最佳的便捷性，毫不費力，最佳的移動自由性，沒有阻塞，不會中斷。
頂級WD 5設備具備手動振塵清潔功能，通過按下過濾器清潔振塵按鈕可以簡單、快速和高效地清洗過濾器。這意味著可以迅速恢復吸力,即使是在執行困難的家務清潔過程中.優點小結：不需手動清洗,不會接觸灰塵,吸塵器的吸力可快速恢復。