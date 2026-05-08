蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix
SC 2 Deluxe EasyFix 配備 LED 環形 LED 燈，可顯示工作狀態模式，是無化學蒸汽清潔的入門級型號。適用於家中所有硬質地板。
小巧輕巧的 SC 2 Deluxe EasyFix 蒸汽清洗機提供兩段蒸汽調節，可根據表面和污垢程度調整蒸汽強度。使用 凱馳 蒸氣清洗機進行徹底清潔，可去除典型家用硬表面高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ - 完全不使用化學物質。 SC 2 Deluxe EasyFix 可以透過創新的環形發光 LED 隨時顯示工作狀態模式。配件可以存放在配件包中。帶有靈活接頭的 EasyFix 地板刷保證了出色的人體工學設計，並且得益於波浪導熱技術，可確保完美的清潔效果。由於便捷的魔鬼粘鉤環系統，地板清潔布巾可以快速輕鬆地安裝到地板刷上並再次取下，而不會接觸到污垢。使用各種配件，磁磚、爐灶、抽油煙機甚至最小的縫隙都可以清潔達到衛生環境。即使是頑固污垢也能可靠地去除。
特點和好處
主機把手上的環形LED狀態顯示當LED顯示紅色時，表示主機仍在家熱中。當轉為綠色時，表示蒸氣已經可以使用。
使用最新快拆式且多向角度地板刷頭與魔鬼粘拆裝布巾，髒汙不弄髒手多虧了採用超細纖維，可以清潔家中各類地板與物品 多虧了使用魔鬼氈的設計讓髒的布巾更換時不會弄髒手 符合人體工學，多虧了具備多向角度關節鎖的地板刷頭讓清潔不費力
也可以收納於主機機身上與地板刷掛架所有配件都包含延長管，可以收納於長型的配件收納袋中或是主機機身上。
蒸氣噴槍配有孩童安全鎖
- 孩童安全鎖保護主機被孩童誤用
多用途配件
- 多虧了地板刷、手持刷、圓刷和許多其他配件，可根據需要用於清潔各種表面。
地板清潔布巾和手持刷布
- 移除髒汙或瓦解油汙效果更好
兩段式蒸氣量調整
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
技術規格
技術規格
|測試證書¹⁾
|可清除高達 99.999% 病毒¹⁾同 99.9% 細菌²⁾
|清潔效率 (m²)
|approx. 75
|加熱功率 (W)
|1600
|最高蒸氣壓力 (bar)
|max. 3.2
|電線長度(公尺) (m)
|4
|加熱時間 (min)
|6.5
|鍋爐容量 (l)
|1
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|顏色
|白色
|不含配件重量 (kg)
|2.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|4.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|304 x 231 x 287
主機規格或內含配件
- 配件袋
- EasyFix地板刷布巾: 1 Piece(s)
- 手持刷布套: 1 Piece(s)
- 細微噴頭
- 手持刷
- 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 排刷
- 地板刷: EasyFix
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 0.5 m
設備
- 兒童安全鎖
- 安全閥
- 蒸氣量調節: 把手上 ( 兩段 )
- 附有噴槍的蒸氣管: 2.2 m
- 內置配件存放空間
應用範圍
- 硬質地板
- 水龍頭
- 洗手台
- 瓷磚牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀
- 磁磚接縫