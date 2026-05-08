小巧輕巧的 SC 2 Deluxe EasyFix 蒸汽清洗機提供兩段蒸汽調節，可根據表面和污垢程度調整蒸汽強度。使用 凱馳 蒸氣清洗機進行徹底清潔，可去除典型家用硬表面高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ - 完全不使用化學物質。 SC 2 Deluxe EasyFix 可以透過創新的環形發光 LED 隨時顯示工作狀態模式。配件可以存放在配件包中。帶有靈活接頭的 EasyFix 地板刷保證了出色的人體工學設計，並且得益於波浪導熱技術，可確保完美的清潔效果。由於便捷的魔鬼粘鉤環系統，地板清潔布巾可以快速輕鬆地安裝到地板刷上並再次取下，而不會接觸到污垢。使用各種配件，磁磚、爐灶、抽油煙機甚至最小的縫隙都可以清潔達到衛生環境。即使是頑固污垢也能可靠地去除。