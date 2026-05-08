蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix

SC 2 Deluxe EasyFix 配備 LED 環形 LED 燈，可顯示工作狀態模式，是無化學蒸汽清潔的入門級型號。適用於家中所有硬質地板。

小巧輕巧的 SC 2 Deluxe EasyFix 蒸汽清洗機提供兩段蒸汽調節，可根據表面和污垢程度調整蒸汽強度。使用 凱馳 蒸氣清洗機進行徹底清潔，可去除典型家用硬表面高達 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家庭細菌 ²⁾ - 完全不使用化學物質。 SC 2 Deluxe EasyFix 可以透過創新的環形發光 LED 隨時顯示工作狀態模式。配件可以存放在配件包中。帶有靈活接頭的 EasyFix 地板刷保證了出色的人體工學設計，並且得益於波浪導熱技術，可確保完美的清潔效果。由於便捷的魔鬼粘鉤環系統，地板清潔布巾可以快速輕鬆地安裝到地板刷上並再次取下，而不會接觸到污垢。使用各種配件，磁磚、爐灶、抽油煙機甚至最小的縫隙都可以清潔達到衛生環境。即使是頑固污垢也能可靠地去除。

特點和好處
蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix: 主機把手上的環形LED狀態顯示
主機把手上的環形LED狀態顯示
當LED顯示紅色時，表示主機仍在家熱中。當轉為綠色時，表示蒸氣已經可以使用。
蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix: 使用最新快拆式且多向角度地板刷頭與魔鬼粘拆裝布巾，髒汙不弄髒手
使用最新快拆式且多向角度地板刷頭與魔鬼粘拆裝布巾，髒汙不弄髒手
多虧了採用超細纖維，可以清潔家中各類地板與物品 多虧了使用魔鬼氈的設計讓髒的布巾更換時不會弄髒手 符合人體工學，多虧了具備多向角度關節鎖的地板刷頭讓清潔不費力
蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix: 也可以收納於主機機身上與地板刷掛架
也可以收納於主機機身上與地板刷掛架
所有配件都包含延長管，可以收納於長型的配件收納袋中或是主機機身上。
蒸氣噴槍配有孩童安全鎖
  • 孩童安全鎖保護主機被孩童誤用
多用途配件
  • 多虧了地板刷、手持刷、圓刷和許多其他配件，可根據需要用於清潔各種表面。
地板清潔布巾和手持刷布
  • 移除髒汙或瓦解油汙效果更好
兩段式蒸氣量調整
  • 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理

技術規格

技術規格

測試證書¹⁾ 可清除高達 99.999% 病毒¹⁾同 99.9% 細菌²⁾
清潔效率 (m²) approx. 75
加熱功率 (W) 1600
最高蒸氣壓力 (bar) max. 3.2
電線長度(公尺) (m) 4
加熱時間 (min) 6.5
鍋爐容量 (l) 1
電壓(伏特) (V) 110
頻率(赫茲) (Hz) 60
顏色 白色
不含配件重量 (kg) 2.7
重量(包裝後公斤) (kg) 4.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 304 x 231 x 287

主機規格或內含配件

  • 配件袋
  • EasyFix地板刷布巾: 1 Piece(s)
  • 手持刷布套: 1 Piece(s)
  • 細微噴頭
  • 手持刷
  • 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
  • 排刷
  • 地板刷: EasyFix
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 0.5 m

設備

  • 兒童安全鎖
  • 安全閥
  • 蒸氣量調節: 把手上 ( 兩段 )
  • 附有噴槍的蒸氣管: 2.2 m
  • 內置配件存放空間
蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix
蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix
蒸氣清洗機 SC 2 Deluxe EasyFix
應用範圍
  • 硬質地板
  • 水龍頭
  • 洗手台
  • 瓷磚牆面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 排氣罩
  • 滾刀
  • 磁磚接縫
配件
清潔劑
官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司