使用簡單直覺的 SC 2 EasyFix 入門級蒸汽清洗機提供兩段蒸汽調節，可根據表面和污垢程度調整蒸汽強度。 EasyFix 地板刷具有靈活的接頭，保證了出色的人體工學設計，並且憑藉導流蒸氣技術，確保了完美的清潔效果。由於方便的魔鬼氈系統，地板布巾可以快速輕鬆地連接到地板刷上並再次取下，而無需接觸污垢。任何地方使用。使用凱馳蒸氣清洗機進行徹底清潔，可以清除典型家用表面上 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家用細菌 ²⁾ 。當各種配件使用時，磁磚、爐灶、排氣罩甚至最小的縫隙都能得到衛生的清潔。