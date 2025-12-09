蒸氣清洗機 SC 2 EasyFix

凱馳的 SC 2 EasyFix 蒸氣清洗機是無需化學品的蒸氣清潔的理想入門落地型號。使整個家庭的表面保持純粹的清潔。附 EasyFix 地板刷。

使用簡單直覺的 SC 2 EasyFix 入門級蒸汽清洗機提供兩段蒸汽調節，可根據表面和污垢程度調整蒸汽強度。 EasyFix 地板刷具有靈活的接頭，保證了出色的人體工學設計，並且憑藉導流蒸氣技術，確保了完美的清潔效果。由於方便的魔鬼氈系統，地板布巾可以快速輕鬆地連接到地板刷上並再次取下，而無需接觸污垢。任何地方使用。使用凱馳蒸氣清洗機進行徹底清潔，可以清除典型家用表面上 99.999% 的病毒 ¹⁾ 和 99.99% 的所有常見家用細菌 ²⁾ 。當各種配件使用時，磁磚、爐灶、排氣罩甚至最小的縫隙都能得到衛生的清潔。

特點和好處
蒸氣清洗機 SC 2 EasyFix: 配件收納處與地板刷頭掛架
配件收納處與地板刷頭掛架
方便的配件存放和在工作中斷期間輕鬆停放地板刷。
蒸氣清洗機 SC 2 EasyFix: 使用最新快拆式且多向角度地板刷頭與魔鬼粘拆裝布巾，髒汙不弄髒手
使用最新快拆式且多向角度地板刷頭與魔鬼粘拆裝布巾，髒汙不弄髒手
多虧了採用超細纖維，可以清潔家中各類地板與物品 多虧了使用魔鬼氈的設計讓髒的布巾更換時不會弄髒手 符合人體工學，多虧了具備多向角度關節鎖的地板刷頭讓清潔不費力
蒸氣清洗機 SC 2 EasyFix: 蒸氣噴槍配有孩童安全鎖
蒸氣噴槍配有孩童安全鎖
孩童安全鎖保護主機被孩童誤用
多用途配件
  • 多虧了地板刷、手持刷、圓刷和許多其他配件，可根據需要用於清潔各種表面。
地板清潔布巾和手持刷布
  • 移除髒汙或瓦解油汙效果更好
兩段式蒸氣量調整
  • 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理

技術規格

技術規格

測試證書¹⁾ 去除冠狀病毒達99.999%與細菌達99.99%
清潔效率 (m²) approx. 75
加熱功率 (W) 1500
最高蒸氣壓力 (bar) max. 3.2
電線長度(公尺) (m) 4
加熱時間 (min) 6.5
鍋爐容量 (l) 1
電流相位(相) (Ph) 1
電壓(伏特) (V) 120 / 127
頻率(赫茲) (Hz) 60
顏色 白色
不含配件重量 (kg) 2.9
重量(包裝後公斤) (kg) 4.5
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 380 x 254 x 260

¹⁾ 測試報告指出，使用德國凱馳高壓高溫多功能蒸氣清洗機清潔大部分居家硬質表面長達30秒，例如冠狀病毒或流行性感冒（乙型肝炎病毒除外）（測試菌種：改良牛痘-安卡拉病毒株）去除率達99.999%。 / ²⁾ 而德國凱馳高溫高壓清洗機使用於在居家大部分的光滑表面達每秒30公分的清潔速度時可去除99.99%居家常見的細菌(測試菌種: 腸球菌)

主機規格或內含配件

  • EasyFix地板刷布巾: 1 Piece(s)
  • 手持刷布套: 1 Piece(s)
  • 細微噴頭
  • 手持刷
  • 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
  • 地板刷: EasyFix
  • 延長管數量: 2 Piece(s)
  • 延長管長度: 0.5 m

設備

  • 兒童安全鎖
  • 安全閥
  • 蒸氣量調節: 把手上 ( 兩段 )
  • 附有噴槍的蒸氣管: 2.2 m
  • 內置式開關
  • 內置配件存放空間
應用範圍
  • 硬質地板
  • 水龍頭
  • 洗手台
  • 瓷磚牆面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 排氣罩
  • 滾刀
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

