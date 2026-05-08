蒸氣清洗機 SC 4 EasyFix
方便，不間斷的高壓蒸汽清潔：配備有快拆式的地板刷頭，另外 SC 4 EasyFix 快拆式多用途高壓蒸汽清洗機可不間斷的填充清水而不中斷蒸氣清潔。
SC 4 EasyFix 快拆式多用途高壓蒸汽清洗機提供了高度的便利性，並具有一個整合式的電線收納盒，一個配件收納處及一個地板刷頭的掛置位置。快拆式地板刷頭的多向角度關節鎖確保了出色的人機工程學，而魔鬼氈設計則可快速拆換布巾，可以將超細纖維地板布巾快速拆除，輕鬆地安裝到地板刷頭上，髒汙不弄髒手。使用兩階段蒸汽調節，蒸汽強度可以適應表面和污垢。各種各樣的配件將迅速去除使瓷磚、爐架、排油煙機以及最小的縫隙最頑固的污垢，還原如新。副水箱可以不間斷的填充清水可實現不間斷的清潔。 SC 4 EasyFix 快拆式清洗機需無須使用化學藥品，幾乎可以在家庭中的任何地方使用。使用德國凱馳蒸汽清洗機可以徹底清潔家中常見堅硬表面的家用細菌清除效果達 99.99 ％。
特點和好處
副水箱可以隨時加水容易填充自來水而不會中斷清潔
使用最新快拆式且多向角度地板刷頭與魔鬼粘拆裝布巾，髒汙不弄髒手多虧了採用超細纖維，可以清潔家中各類地板與物品 多虧了使用魔鬼氈的設計讓髒的布巾更換時不會弄髒手 符合人體工學，多虧了具備多向角度關節鎖的地板刷頭讓清潔不費力
整合式的收納空間可以將電源線與其他配件收納於主機內
多用途配件
- 使用地板刷頭、手持刷、小圓刷都讓不同的清潔應用更有效果
地板清潔布巾和手持刷布
- 移除髒汙或瓦解油汙效果更好
蒸氣噴槍配有孩童安全鎖
- 孩童安全鎖保護主機被孩童誤用
兩段式蒸氣量調整
- 可以自行調整蒸氣量來針對不同的區域或物體髒污清潔處理
配件收納處與地板刷頭掛架
- 實用的配件收納處。當不使用時，地板刷頭可以固定於主機後方掛架
開/關主機電源開關
- 單鍵開關方便
技術規格
技術規格
|測試證書¹⁾
|可清除高達 99.999% 病毒¹⁾同 99.9% 細菌²⁾
|清潔效率 (m²)
|approx. 100
|加熱功率 (W)
|1600
|最高蒸氣壓力 (bar)
|max. 3.5
|電線長度(公尺) (m)
|4
|加熱時間 (min)
|4
|鍋爐容量 (l)
|0.5
|水箱容量 (l)
|0.8
|電流相位(相) (Ph)
|1
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|顏色
|白色
|不含配件重量 (kg)
|4.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|5.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ 使用 Kärcher 蒸氣清潔機進行局部清潔時，即以最大蒸氣檔直接接觸清潔表面並持續蒸氣噴射 30 秒，可去除家居標準光滑硬表面上 99.999% 的包膜病毒（流感病毒，B 型肝炎病毒除外）。（測試菌株：改良型安卡拉痘苗病毒）。 / ²⁾ 以最大蒸氣檔、30 厘米 / 秒的清潔速度直接接觸清潔表面時，可去除家居常見光滑硬表面上
**99.99%
** 的細菌。（測試菌株：海氏腸球菌）。
主機規格或內含配件
- EasyFix地板刷布巾: 1 Piece(s)
- 手持刷布套: 1 Piece(s)
- 細微噴頭
- 手持刷
- 強力噴頭
- 小圓刷-黑色: 1 Piece(s)
- 小圓刷，黃色: 1 Piece(s)
- 大圓刷
- 地板刷: EasyFix
- 延長管數量: 2 Piece(s)
- 延長管長度: 0.5 m
設備
- 兒童安全鎖
- 安全閥
- 蒸氣量調節: 把手上 ( 兩段 )
- 水箱: 當需要時可以隨時添加自來水
- 附有噴槍的蒸氣管: 2.2 m
- 內置式開關
- 內置配件存放空間
影片
應用範圍
- 硬質地板
- 水龍頭
- 洗手台
- 瓷磚牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 排氣罩
- 滾刀