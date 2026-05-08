SC 4 EasyFix 快拆式多用途高壓蒸汽清洗機提供了高度的便利性，並具有一個整合式的電線收納盒，一個配件收納處及一個地板刷頭的掛置位置。快拆式地板刷頭的多向角度關節鎖確保了出色的人機工程學，而魔鬼氈設計則可快速拆換布巾，可以將超細纖維地板布巾快速拆除，輕鬆地安裝到地板刷頭上，髒汙不弄髒手。使用兩階段蒸汽調節，蒸汽強度可以適應表面和污垢。各種各樣的配件將迅速去除使瓷磚、爐架、排油煙機以及最小的縫隙最頑固的污垢，還原如新。副水箱可以不間斷的填充清水可實現不間斷的清潔。 SC 4 EasyFix 快拆式清洗機需無須使用化學藥品，幾乎可以在家庭中的任何地方使用。使用德國凱馳蒸汽清洗機可以徹底清潔家中常見堅硬表面的家用細菌清除效果達 99.99 ％。