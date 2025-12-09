手推式掃地機 S 4 Twin

雙側刷，20升集塵容量和68公分的清掃寬度：S 4雙冊刷掃地機，可在較小和較窄的區域全年使用。

無論是春天的花瓣，夏天的沙子，秋天的樹葉還是冬天的沙粒：德國凱馳高效且符合人體工程學的S 4 Twin掃地機可確保全年在房屋和花園中清掃後的結果讓人為之一亮。憑藉其強大的滾刷，2個側刷和總計68公分的清掃寬度，它可以毫不費力地以每小時2400平方米的區域清掃。機器將垃圾直接輸送到20升集塵箱中。側刷的長刷毛可以確保徹底清潔邊緣。可調整角度的把手可以適應各個使用者的身高。借助固定螺釘，調整高度時不會鬆脫。掃地機可以根據需要輕鬆折疊，而無需彎腰，這要歸功於框架處的腳踏節省了空間。免工具拆裝側刷是獨特的。掃地機隨時可以使用。集塵箱可以輕鬆取出，安全放下並傾倒，而不會與灰塵接觸。

特點和好處
手推式掃地機 S 4 Twin: 側刷固定鎖蓋
側刷固定鎖蓋
更換側刷不需要工具、快速安裝馬上使用
手推式掃地機 S 4 Twin: 方便的腳踏收納板
方便的腳踏收納板
收納後主機可以直立擺放節省空間
手推式掃地機 S 4 Twin: 弧形把手設計可以調整高度
弧形把手設計可以調整高度
可以依照使用身高調整降低使用時背部不適
大容易集塵箱
  • 具備大型集塵箱不需要經常傾倒垃圾
快速移除集塵箱
  • 僅需要將集塵箱抬起就可以快速傾倒
收納可以直立擺放
  • 傾倒時不會弄髒手
清掃寬度寬
  • 清掃效果佳
可清掃牆邊角落
  • 清掃牆角、邊角縫隙效果佳
實用的集塵箱把手
  • 多虧了集塵箱把手設計讓主機隨時可以提著走

技術規格

技術規格

包括側刷工作寬度(公厘) (mm) 680
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 2400
外殼 / 支架 塑膠/塑膠
集塵箱 (l) 20
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 10.2
重量(操作時)(公斤) (kg) 10.2
重量(包裝後公斤) (kg) 11.6
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 760 x 668 x 940

主機規格或內含配件

  • 側刷: 2 Piece(s)

設備

  • 符合人體工學的把手
  • 可調整角度的主機把手
  • 收納狀態
  • 收納腳踩踏板
  • 側刷更換不需要工具
  • 收納可以直立擺放

影片

應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 房子周圍的小路
  • 路徑
  • （庭院）入口、車道
  • 地下室
配件
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌