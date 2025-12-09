手推式掃地機 S 4 Twin
雙側刷，20升集塵容量和68公分的清掃寬度：S 4雙冊刷掃地機，可在較小和較窄的區域全年使用。
無論是春天的花瓣，夏天的沙子，秋天的樹葉還是冬天的沙粒：德國凱馳高效且符合人體工程學的S 4 Twin掃地機可確保全年在房屋和花園中清掃後的結果讓人為之一亮。憑藉其強大的滾刷，2個側刷和總計68公分的清掃寬度，它可以毫不費力地以每小時2400平方米的區域清掃。機器將垃圾直接輸送到20升集塵箱中。側刷的長刷毛可以確保徹底清潔邊緣。可調整角度的把手可以適應各個使用者的身高。借助固定螺釘，調整高度時不會鬆脫。掃地機可以根據需要輕鬆折疊，而無需彎腰，這要歸功於框架處的腳踏節省了空間。免工具拆裝側刷是獨特的。掃地機隨時可以使用。集塵箱可以輕鬆取出，安全放下並傾倒，而不會與灰塵接觸。
特點和好處
側刷固定鎖蓋更換側刷不需要工具、快速安裝馬上使用
方便的腳踏收納板收納後主機可以直立擺放節省空間
弧形把手設計可以調整高度可以依照使用身高調整降低使用時背部不適
大容易集塵箱
- 具備大型集塵箱不需要經常傾倒垃圾
快速移除集塵箱
- 僅需要將集塵箱抬起就可以快速傾倒
收納可以直立擺放
- 傾倒時不會弄髒手
清掃寬度寬
- 清掃效果佳
可清掃牆邊角落
- 清掃牆角、邊角縫隙效果佳
實用的集塵箱把手
- 多虧了集塵箱把手設計讓主機隨時可以提著走
技術規格
|包括側刷工作寬度(公厘) (mm)
|680
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|2400
|外殼 / 支架
|塑膠/塑膠
|集塵箱 (l)
|20
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|10.2
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|10.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|11.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|760 x 668 x 940
主機規格或內含配件
- 側刷: 2 Piece(s)
設備
- 符合人體工學的把手
- 可調整角度的主機把手
- 收納狀態
- 收納腳踩踏板
- 側刷更換不需要工具
- 收納可以直立擺放
影片
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 房子周圍的小路
- 路徑
- （庭院）入口、車道
- 地下室