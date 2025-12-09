無論是春天的花瓣，夏天的沙子，秋天的樹葉還是冬天的沙粒：德國凱馳高效且符合人體工程學的S 4 Twin掃地機可確保全年在房屋和花園中清掃後的結果讓人為之一亮。憑藉其強大的滾刷，2個側刷和總計68公分的清掃寬度，它可以毫不費力地以每小時2400平方米的區域清掃。機器將垃圾直接輸送到20升集塵箱中。側刷的長刷毛可以確保徹底清潔邊緣。可調整角度的把手可以適應各個使用者的身高。借助固定螺釘，調整高度時不會鬆脫。掃地機可以根據需要輕鬆折疊，而無需彎腰，這要歸功於框架處的腳踏節省了空間。免工具拆裝側刷是獨特的。掃地機隨時可以使用。集塵箱可以輕鬆取出，安全放下並傾倒，而不會與灰塵接觸。