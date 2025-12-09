手推式掃地機 S 6

38公升的集塵容量，含側刷67公分的清掃寬度：S 6是在較大範圍和較寬區域以及邊緣清潔最理想掃地機。

無論是春季，夏季，秋季還是冬季，德國凱馳的新型S 6掃地機都適合在家庭和花園周圍進行全年清潔。有效：多虧於強大的滾刷，側刷和總計67公分的清掃寬度，它可以在一個小時內輕鬆掃除2500平方米的區域。符合人體工程學：推手可設置在2個位置，而無需彎腰，並且可以最佳地適應各個用戶的身高。而且很乾淨：廢物直接落在38升的廢物箱中，排空時不會弄髒手。另一個亮點是附加的側刷高度調節，這使得可以將接觸壓力與廢料相匹配，從而獲得最佳的清掃效果。 S 6也可以通過框架上的踏板完全折疊，並節省空間。借助免工具側刷附件，掃地機可立即投入使用。

特點和好處
手推式掃地機 S 6: 側刷固定鎖蓋
側刷固定鎖蓋
更換側刷不需要工具、快速安裝馬上使用
手推式掃地機 S 6: 方便的腳踏收納板
方便的腳踏收納板
收納後主機可以直立擺放節省空間
手推式掃地機 S 6: 側刷可以彈性高度調整
側刷可以彈性高度調整
可以調整刷壓對應不同的清掃目標物
大容易集塵箱
  • 具備大型集塵箱不需要經常傾倒垃圾
快速移除集塵箱
  • 僅需要將集塵箱抬起就可以快速傾倒
收納可以直立擺放
  • 傾倒時不會弄髒手
清掃寬度寬
  • 清掃效果佳
可清掃牆邊角落
  • 清掃牆角、邊角縫隙效果佳
兩節高低可調把手
  • 可以依照使用身高調整降低使用時背部不適
實用的集塵箱把手
  • 多虧了集塵箱把手設計讓主機隨時可以提著走

技術規格

技術規格

包括側刷工作寬度(公厘) (mm) 670
最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h) 2500
外殼 / 支架 塑膠/塑膠
集塵箱 (l) 38
顏色 黃色
不含配件重量 (kg) 14.2
重量(操作時)(公斤) (kg) 14.2
重量(包裝後公斤) (kg) 17.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 926 x 795 x 1032

主機規格或內含配件

  • 側刷: 1 Piece(s)

設備

  • 符合人體工學的把手
  • 兩節高低可調把手
  • 收納狀態
  • 收納腳踩踏板
  • 無段數刷壓調整
  • 側刷更換不需要工具
  • 收納可以直立擺放

應用範圍
  • 居家周圍與庭院
  • 房子周圍的小路
  • 路徑
  • （庭院）入口、車道
  • 地下室
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

