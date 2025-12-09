無論是春季，夏季，秋季還是冬季，德國凱馳的新型S 6掃地機都適合在家庭和花園周圍進行全年清潔。有效：多虧於強大的滾刷，側刷和總計67公分的清掃寬度，它可以在一個小時內輕鬆掃除2500平方米的區域。符合人體工程學：推手可設置在2個位置，而無需彎腰，並且可以最佳地適應各個用戶的身高。而且很乾淨：廢物直接落在38升的廢物箱中，排空時不會弄髒手。另一個亮點是附加的側刷高度調節，這使得可以將接觸壓力與廢料相匹配，從而獲得最佳的清掃效果。 S 6也可以通過框架上的踏板完全折疊，並節省空間。借助免工具側刷附件，掃地機可立即投入使用。