手推式掃地機 S 6
38公升的集塵容量，含側刷67公分的清掃寬度：S 6是在較大範圍和較寬區域以及邊緣清潔最理想掃地機。
無論是春季，夏季，秋季還是冬季，德國凱馳的新型S 6掃地機都適合在家庭和花園周圍進行全年清潔。有效：多虧於強大的滾刷，側刷和總計67公分的清掃寬度，它可以在一個小時內輕鬆掃除2500平方米的區域。符合人體工程學：推手可設置在2個位置，而無需彎腰，並且可以最佳地適應各個用戶的身高。而且很乾淨：廢物直接落在38升的廢物箱中，排空時不會弄髒手。另一個亮點是附加的側刷高度調節，這使得可以將接觸壓力與廢料相匹配，從而獲得最佳的清掃效果。 S 6也可以通過框架上的踏板完全折疊，並節省空間。借助免工具側刷附件，掃地機可立即投入使用。
特點和好處
側刷固定鎖蓋更換側刷不需要工具、快速安裝馬上使用
方便的腳踏收納板收納後主機可以直立擺放節省空間
側刷可以彈性高度調整可以調整刷壓對應不同的清掃目標物
大容易集塵箱
- 具備大型集塵箱不需要經常傾倒垃圾
快速移除集塵箱
- 僅需要將集塵箱抬起就可以快速傾倒
收納可以直立擺放
- 傾倒時不會弄髒手
清掃寬度寬
- 清掃效果佳
可清掃牆邊角落
- 清掃牆角、邊角縫隙效果佳
兩節高低可調把手
- 可以依照使用身高調整降低使用時背部不適
實用的集塵箱把手
- 多虧了集塵箱把手設計讓主機隨時可以提著走
技術規格
技術規格
|包括側刷工作寬度(公厘) (mm)
|670
|最大清潔面積功率(平方公尺/每小時) (m²/h)
|2500
|外殼 / 支架
|塑膠/塑膠
|集塵箱 (l)
|38
|顏色
|黃色
|不含配件重量 (kg)
|14.2
|重量(操作時)(公斤) (kg)
|14.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|17.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|926 x 795 x 1032
主機規格或內含配件
- 側刷: 1 Piece(s)
設備
- 符合人體工學的把手
- 兩節高低可調把手
- 收納狀態
- 收納腳踩踏板
- 無段數刷壓調整
- 側刷更換不需要工具
- 收納可以直立擺放
影片
應用範圍
- 居家周圍與庭院
- 房子周圍的小路
- 路徑
- （庭院）入口、車道
- 地下室