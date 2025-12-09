無線手持吸塵器
無線的時代來臨了。當你想要開始清潔時，清潔工作就開始了。VC系列無線手持吸塵器可以應付日常灰塵與髒污，而不再需要受到電源線的牽絆，容易深入各縫細。多虧了長效型鋰電池科技，可以使用約60分鐘。而收納僅需要一個比運動袋更小的空間。
灰塵與寵物毛髮？讓凱馳終結您的清潔惡夢！
灰塵無所不在
灰塵到底從哪來？這大概是每個人在環顧家中時，都會問自己的問題。
家裡才剛打掃乾淨沒多久，家具、植物、書本和地板上又蒙上一層薄薄的灰塵。事實就是，灰塵在居住空間中不斷被攪動，並散布到每個角落。這是無法避免的——但至少可以迅速解決。有了全新的無線吸塵器，您能輕鬆地隨時清除惱人的居家灰塵，享受極致的靈活操作體驗。
灰塵到底是什麼？
從老舊的皮屑、地毯纖維，到惱人的花粉和毛小孩的毛髮，灰塵其實是由各種大小不一的微粒混雜、糾結而成。這些顆粒會因為大小和重量的不同，有的被循環的空氣帶到每個角落，有的則持續在空中飄盪，難以沉降。
我們帶進家中的大部分髒污都來自鞋底。因此，在家門口放置開放式網格、椰纖、紡織或橡膠材質的地墊，能有效阻擋大部分的髒污，讓家裡更乾淨！
養寵物就得更常打掃
如果您家裡有養狗狗、貓咪、天竺鼠或兔子，那肯定知道一個禮拜掃一次地絕對不夠！地板上的泥濘腳印、飼料碗周圍的食物殘渣，還有那些讓人頭痛的寵物毛髮，簡直是無所不在。這時候，您的清潔工具就得常常出動，而且要能快速應付突發狀況，才能隨時保持家裡乾乾淨淨。我們的無線吸塵器隨時待命，能輕鬆應對任何清潔挑戰，即使是難以觸及的區域也不例外，幫助您快速又靈活地清潔居家環境，滿足您的需求。
寵物毛髮，去去走！
養寵物的您，對毛髮滿天飛的困擾肯定不陌生：就算剛掃拖完，毛小孩的毛髮還是很快就佔領家裡每個角落。特別是地毯跟門墊上的毛髮，更是黏得牢牢的。這時候，普通的掃把根本沒輒，因為它無法有效清除細小的毛髮。別擔心！全新的凱馳無線吸塵器就是您的救星！它配備的高效能地板吸頭，能有效地把織物地板上的寵物毛髮徹底清乾淨。
貓砂掉滿地？小事一樁！
貓咪會把排泄物埋起來，但也因此常常把貓砂慷慨地灑到貓砂盆外。這種清潔小任務，我們的吸塵器三兩下就能搞定！那些散落的小顆粒可以輕鬆快速地吸除。這點非常重要，因為如果不小心踩到這些貓砂顆粒，可能會刮傷地板的喔！