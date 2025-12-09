養寵物就得更常打掃

如果您家裡有養狗狗、貓咪、天竺鼠或兔子，那肯定知道一個禮拜掃一次地絕對不夠！地板上的泥濘腳印、飼料碗周圍的食物殘渣，還有那些讓人頭痛的寵物毛髮，簡直是無所不在。這時候，您的清潔工具就得常常出動，而且要能快速應付突發狀況，才能隨時保持家裡乾乾淨淨。我們的無線吸塵器隨時待命，能輕鬆應對任何清潔挑戰，即使是難以觸及的區域也不例外，幫助您快速又靈活地清潔居家環境，滿足您的需求。



寵物毛髮，去去走！

養寵物的您，對毛髮滿天飛的困擾肯定不陌生：就算剛掃拖完，毛小孩的毛髮還是很快就佔領家裡每個角落。特別是地毯跟門墊上的毛髮，更是黏得牢牢的。這時候，普通的掃把根本沒輒，因為它無法有效清除細小的毛髮。別擔心！全新的凱馳無線吸塵器就是您的救星！它配備的高效能地板吸頭，能有效地把織物地板上的寵物毛髮徹底清乾淨。



貓砂掉滿地？小事一樁！

貓咪會把排泄物埋起來，但也因此常常把貓砂慷慨地灑到貓砂盆外。這種清潔小任務，我們的吸塵器三兩下就能搞定！那些散落的小顆粒可以輕鬆快速地吸除。這點非常重要，因為如果不小心踩到這些貓砂顆粒，可能會刮傷地板的喔！