水濾式吸塵器 DS 6.000 (頂級白色家電)

全新Homeline水過濾式除螨吸塵器系列，一款為了台灣氣候所設計的主機，利用水過濾方式達到去除塵螨與清靜空氣。

具備 HEPA 13 等級以上的水過濾式除螨吸塵器，曾獲得英國過敏協會認證，能選用氣動刷頭去除家寢具中的塵螨與塵螨屍體，有效提升居家品質，去除過敏原。利用水過濾除了能夠減少耗材外，主機中的 HEPA 過濾器也可以去除空氣中的異味與細小灰塵顆粒，讓家中的孩童與成員們不再有過敏並有效去除家中異味。

特點和好處
經由水的過濾，馬達可水洗過濾器與最後排出空氣的HEPA過濾器，多段過濾系統，持續提供乾淨空氣
  • 過濾空氣中99.95%的污塵
  • 產生新鮮空氣且製造良好的室內居住品質
  • 特別針對有過敏患者
可拆除的水過濾水箱
  • 容易加水與清潔
實用的收納方法
  • 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
  • 收納不佔空間
有效節能馬達
  • 具備1400瓦的吸塵力
  • 低能源消耗
自動捲線器
  • 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
內置配件存放空間
  • 所有的配件都能收納於主機提供的配件收納架

技術規格

技術規格

吸塵器類型 水濾式吸塵器
馬達額定功率(瓦特) (W) 800
進水過濾器 (l) 2
工作半徑 (m) 9.6
電壓(伏特) (V) 110
頻率(赫茲) (Hz) 60
不含配件重量 (kg) 7.5
重量(包裝後公斤) (kg) 10.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 535 x 289 x 345

主機規格或內含配件

  • 吸塵軟管長度: 2.1 m
  • 伸縮延長管，金屬: 鍍鉻
  • 可調乾式吸塵吸頭
  • 尖嘴吸頭
  • 手持刷頭
  • HEPA 過濾器: HEPA 13 過濾器
  • 消泡劑
  • 馬達保護濾網

設備

  • 柔軟表面手把裝置
  • 實用的收納方法
  • 內置配件存放空間
水濾式吸塵器 DS 6.000 (頂級白色家電)
水濾式吸塵器 DS 6.000 (頂級白色家電)
水濾式吸塵器 DS 6.000 (頂級白色家電)
應用範圍
  • 硬質地板
  • 地毯
  • 針織表面
  • 走道
  • 難以到達的區域（拐角、縫隙、縫隙等）
配件
清潔劑
官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司