水濾式吸塵器 DS 6.000 (頂級白色家電)
全新Homeline水過濾式除螨吸塵器系列，一款為了台灣氣候所設計的主機，利用水過濾方式達到去除塵螨與清靜空氣。
具備 HEPA 13 等級以上的水過濾式除螨吸塵器，曾獲得英國過敏協會認證，能選用氣動刷頭去除家寢具中的塵螨與塵螨屍體，有效提升居家品質，去除過敏原。利用水過濾除了能夠減少耗材外，主機中的 HEPA 過濾器也可以去除空氣中的異味與細小灰塵顆粒，讓家中的孩童與成員們不再有過敏並有效去除家中異味。
特點和好處
經由水的過濾，馬達可水洗過濾器與最後排出空氣的HEPA過濾器，多段過濾系統，持續提供乾淨空氣
- 過濾空氣中99.95%的污塵
- 產生新鮮空氣且製造良好的室內居住品質
- 特別針對有過敏患者
可拆除的水過濾水箱
- 容易加水與清潔
實用的收納方法
- 快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處
- 收納不佔空間
有效節能馬達
- 具備1400瓦的吸塵力
- 低能源消耗
自動捲線器
- 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
內置配件存放空間
- 所有的配件都能收納於主機提供的配件收納架
技術規格
技術規格
|吸塵器類型
|水濾式吸塵器
|馬達額定功率(瓦特) (W)
|800
|進水過濾器 (l)
|2
|工作半徑 (m)
|9.6
|電壓(伏特) (V)
|110
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
|不含配件重量 (kg)
|7.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|10.8
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|535 x 289 x 345
主機規格或內含配件
- 吸塵軟管長度: 2.1 m
- 伸縮延長管，金屬: 鍍鉻
- 可調乾式吸塵吸頭
- 尖嘴吸頭
- 手持刷頭
- HEPA 過濾器: HEPA 13 過濾器
- 消泡劑
- 馬達保護濾網
設備
- 柔軟表面手把裝置
- 實用的收納方法
- 內置配件存放空間
應用範圍
- 硬質地板
- 地毯
- 針織表面
- 走道
- 難以到達的區域（拐角、縫隙、縫隙等）