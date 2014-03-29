水過濾式除螨吸塵器

與傳統的帶過濾袋的吸塵器相比，DS 6.000 Homeline水過濾式除螨吸塵器使用了水的自然力量。不僅地板能徹底清潔。室內空氣也被HEPA過濾釋放出清新和清潔的空氣。讓室內有個愉快的空氣品質，也是過敏症者的福音。

操作水過濾式除螨吸塵器

不像是傳統的吸塵器，DS 6.000 Homeline水過濾式除螨吸塵器使用自來水的方式進行過濾。在專利設計水箱中，水漩渦流動，將髒污或塵螨直接吸進水箱中，達到殺螨除塵的功效。再來吸起的空氣經由馬達保護過濾器再由HPEA過濾器排出，特別適合有過敏的使用者，可以瞬間過濾塵螨、灰塵、花粉或是任何過敏原。最後再將水箱中的污塵倒除，而不會產生二次空氣污染。

1. 在自來水過濾為的主要過濾。所有粗顆粒都會被留在水中。不會再變成灰塵，吸力保持不變。
2. 中間的馬達過濾器是可水洗的，因此可以使用很久。它可以將微小的空氣中的顆粒過濾。3. 特殊的HEPA 13過濾器保留99.9％的花粉，真菌孢子，細菌和塵蟎排泄物。

功能強大的水過濾裝置
金屬吸塵伸縮管
自動收納電源線
主機橫擺收納
免耗材清潔更方便
直立收納不佔空間
實用的配件收納盒
符合人體工學的手提把
可水洗過濾器
