凱馳的 WV 1 白色無線多功能清洗機可確保窗戶乾淨無條紋，同時節省大量時間和精力。清潔劑噴罐和布刷座的智慧組合保證了極其有效的清潔。每次使用時，這款方便的設備都可以輕鬆吸走窗戶上的水，不會滴下髒水，也不會留下條紋。與傳統方法相比，手動清潔明顯更容易，速度比以前快三倍。方便的電池操作和緊湊的設計保證了清潔所有光滑的家居表面時的最大靈活性。試試一下，親自看看！