無線清洗機 WV 1 Plus LR

使用 WV 1 白色無線多功能清洗機和帶有超細纖維布刷的清潔劑噴罐，您可以輕鬆清潔窗戶與平坦表面，清潔速度比以前快三倍，並且不會留下條紋。

凱馳的 WV 1 白色無線多功能清洗機可確保窗戶乾淨無條紋，同時節省大量時間和精力。清潔劑噴罐和布刷座的智慧組合保證了極其有效的清潔。每次使用時，這款方便的設備都可以輕鬆吸走窗戶上的水，不會滴下髒水，也不會留下條紋。與傳統方法相比，手動清潔明顯更容易，速度比以前快三倍。方便的電池操作和緊湊的設計保證了清潔所有光滑的家居表面時的最大靈活性。試試一下，親自看看！

特點和好處
無線清洗機 WV 1 Plus LR: 重量輕
重量輕
只要舒服清潔而不再腰酸背痛。
無線清洗機 WV 1 Plus LR: 入門且好拿好用
入門且好拿好用
小而巧更容易的清潔設備可以快速清潔任何表面光滑的平面。
無線清洗機 WV 1 Plus LR: LED電量顯示狀態燈
LED電量顯示狀態燈
能源管理更有效率，整合式LED顯示可以顯示電源與充電狀態。
不同的應用
  • 無線電動清洗機可以對於表面平滑的物體，磚或鏡子或甚至是淋浴間的牆壁。
三倍快速
  • 較傳統清潔方式，無線電動清潔機比傳統清潔方式快三倍清潔速度。
不留水滴和無痕結果
  • 多虧了專利的收集汙水方式，滴水的問題已經是過去式了。讓窗戶都可以閃閃發亮。
完全衛生
  • 傾倒汙水方便且不會弄髒手
最初
  • 德國凱馳最優質的保障與創新的無線電動清洗機。

技術規格

刮水工作寬度(公厘) (mm) 250
污水集水箱容量(ml) (ml) 100
使用時間 (min) 25
充電時間 (min) 150
電池種類 長效型電池
每個電池的充電效率 (m²) approx. 70
電壓(伏特) (V) 100 / 240
頻率(赫茲) (Hz) 50 / 60
顏色 白色
含電池重量(公斤) (kg) 0.5
不含配件重量 (kg) 0.5
重量(包裝後公斤) (kg) 0.8
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 130 x 250 x 275

主機規格或內含配件

  • 充電器: WV & KV 電池充電器 (1顆)
  • 標準型清潔劑噴罐含超細纖維刷布
  • 清潔劑: WV 專用的 RM 503, 20 ml

設備

  • 吸頭
無線清洗機 WV 1 Plus LR

影片

應用範圍
  • 光滑的表面
  • 窗戶和玻璃表面
  • 鏡面
  • 瓷磚
  • 玻璃桌
  • 瓷磚牆面
配件
Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

